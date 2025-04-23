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Загранпаспорт Жириновского продают на аукционе в России (фото)

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Паспорт Жириновского
Паспорт Жириновского. Фото: ru.bidspirit.com

На сайте российского аукционного дома появился лот: советский заграничный паспорт политика Владимира Жириновского, со стартовой ценой в 100 тысяч рублей, передает NUR.KZ.

Лот размещен на Bidspirit - портале, где собрана информация об аукционных домах России. Паспорт Жириновского выставил Северный акционный дом, находящийся в Санкт-Петербурге - аукцион антиквариата, книг, предметов старины, коллекционирования и искусства.

Описание лота с паспортом Жириновского звучит так:

"Загран. паспорт советского образца лидера партии ЛДПР В. В. Жириновского с его автографом и визами. Отметки погранслужбы России.

Размер 12.5х9 см. Коленкоровая обложка с тиснением. 33 с. Гознак.

Заполнен. Следы бытования. В остальном хорошее состояние".

Паспорт Жириновского
Паспорт Жириновского. Фото: ru.bidspirit.com

В графе "место рождения" указано "Алма-Ата" - название города Алматы в то время.

Стартовая цена лота - 100 000 рублей (примерно 641 000 тенге по текущему курсу - прим. ред.)

Напомним, ранее в российских СМИ появилась информация, что в Алматы планируется установить памятник Владимиру Жириновскому. В акимате Алматы прокомментировали сообщение. Также по теме высказался вице-премьер Ермек Кошербаев.

Добавим, в апреле 2023 года, в первую годовщину смерти Жириновского, в его честь открыли памятник в Москве. Также в российской столице появилась улица, которая носит его имя. В декабре того же года в России выпустили почтовую марку с изображением Владимира Жириновского. Она вошла в серию "Кавалеры ордена "За заслуги перед Отечеством".

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни – экс-глава ЛДПР был госпитализирован в больницу с коронавирусом.

По информации РИА Новости, российский общественный и политический деятель, основатель и лидер Либерально-демократической партии России Владимир Вольфович Жириновский родился 22 апреля 1946 года в Алматы.

Окончил с отличием Институт восточных языков (ныне Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете (МГУ) по специальности "Турция и турецкий язык" в 1970 году, вечернее отделение юридического факультета МГУ по специальности "юрист" в 1977 году.

В 1972-1975 годах Жириновский работал в секторе Западной Европы международного отдела Советского комитета защиты мира.

С 31 марта 1990 года Владимир Жириновский являлся председателем Либерально-демократической партии России (член ЛДПР с 1989 года).

Шесть раз Жириновский баллотировался в президенты.

Восемь раз избирался депутатом Государственной Думы (с 1994 по 2021 год), пять раз возглавлял фракцию ЛДПР и три раза занимал пост зампредседателя Госдумы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2238381-zagranpasport-zhirinovskogo-prodayut-na-aukcione-v-rossii-foto/