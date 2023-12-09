Почтовую марку с изображением Жириновского выпустили в России

В России выпустили почтовую марку с изображением политика Владимира Жириновского. Она вошла в серию "Кавалеры ордена "За заслуги перед Отечеством", передает NUR.KZ.

Почтовую марку с изображением Владимира Жириновского выпустили в России. Об этом в своем Telegram-канале сообщил депутат Госдумы РФ от Либерально-демократической партии Сергей Леонов.

На сайте АО "Марка" говорится, что марка с изображением российского политика вошла в серию "Кавалеры ордена "За заслуги перед Отечеством". Помимо Жириновского, на ней виден соответствующий орден. Цена – 50 рублей, формат – 42 на 30 мм, тираж – 98 тыс. штук.

Напомним, в апреле этого года, в первую годовщину смерти Жириновского, в его честь открыли памятник в Москве. Также в российской столице появилась улица, которая носит его имя.

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни – в феврале прошлого года экс-глава ЛДПР был госпитализирован в больницу с коронавирусом.

По информации РИА Новости, российский общественный и политический деятель, основатель и лидер Либерально-демократической партии России Владимир Вольфович Жириновский родился 22 апреля 1946 года в Алматы.

Окончил с отличием Институт восточных языков (ныне Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете (МГУ) по специальности "Турция и турецкий язык" в 1970 году, вечернее отделение юридического факультета МГУ по специальности "юрист" в 1977 году.

В 1972-1975 годах Жириновский работал в секторе Западной Европы международного отдела Советского комитета защиты мира.

С 31 марта 1990 года Владимир Жириновский являлся председателем Либерально-демократической партии России (член ЛДПР с 1989 года).

Шесть раз Жириновский баллотировался в президенты.

Восемь раз избирался депутатом Государственной Думы (с 1994 по 2021 год), пять раз возглавлял фракцию ЛДПР и три раза занимал пост зампредседателя Госдумы.