Акимат Алматы прокомментировал информацию о планах установить памятник Жириновскому

В российских СМИ появилась информация, что в Алматы планируется установить памятник Владимиру Жириновскому. В акимате Алматы прокомментировали сообщение, передает NUR.KZ.

На сайте ТАСС появилась публикация, что в 2026 году в нескольких городах могут открыть памятники Владимиру Жириновскому. В их числе - Саранск, другие субъекты РФ, а также "памятное мероприятие и торжественное открытие памятника на малой родине политика" - в Алматы.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в акимат Алматы. Нам сообщили, что о подобных планах на сегодняшний день ведомству ничего не известно.

"В Управление культуры города Алматы обращения об установке памятника В. Жириновскому не поступали и Комиссией по охране памятников истории и культуры города Алматы соответствующее предложение не рассматривалось", - сообщили в пресс-службе акимата Алматы.

Напомним, в апреле 2023 года, в первую годовщину смерти Жириновского, в его честь открыли памятник в Москве. Также в российской столице появилась улица, которая носит его имя. В декабре того же года в России выпустили почтовую марку с изображением Владимира Жириновского. Она вошла в серию "Кавалеры ордена "За заслуги перед Отечеством".

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни – экс-глава ЛДПР был госпитализирован в больницу с коронавирусом.

По информации РИА Новости, российский общественный и политический деятель, основатель и лидер Либерально-демократической партии России Владимир Вольфович Жириновский родился 22 апреля 1946 года в Алматы.

Окончил с отличием Институт восточных языков (ныне Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете (МГУ) по специальности "Турция и турецкий язык" в 1970 году, вечернее отделение юридического факультета МГУ по специальности "юрист" в 1977 году.

В 1972-1975 годах Жириновский работал в секторе Западной Европы международного отдела Советского комитета защиты мира.

С 31 марта 1990 года Владимир Жириновский являлся председателем Либерально-демократической партии России (член ЛДПР с 1989 года).

Шесть раз Жириновский баллотировался в президенты.

Восемь раз избирался депутатом Государственной Думы (с 1994 по 2021 год), пять раз возглавлял фракцию ЛДПР и три раза занимал пост зампредседателя Госдумы.