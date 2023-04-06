Памятник Владимиру Жириновскому открыли в Москве (видео)

Памятник Владимиру Жириновскому. Фото: t.me/zhirinovskylive

Памятник российскому политику Владимиру Жириновскому открыли в Москве в первую годовщину его смерти. Несколько сотен человек пришли, чтобы возложить цветы к памятнику экс-лидера ЛДПР.

В официальном Telegram-канале партии ЛДПР сообщили, что на могиле Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище был открыт памятник. На постаменте золотом выгравированы две надписи, представляющие собой кредо политика, отметили в партии.

"Я буду защищать русских!"- гласит первая надпись.

А также его ответ на вопрос, что вы скажете, оказавшись перед Богом.

"Я не хочу здесь лежать в райском саду. Лучше я буду где-то в тайге идти полуголодный, но помогать людям", - гласит вторая.

Сегодня, в годовщину смерти политика, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий вместе с председателем Госдумы Вячеславом Володиным первыми возложили цветы к памятнику основателя ЛДПР Владимира Жириновского на Новодевичьем кладбище.

Отмечается, что в очереди на возложение было более 400 почетных гостей.

Напомним, что Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни - в феврале прошлого года экс-глава ЛДПР был госпитализирован в больницу с коронавирусом.

Нового лидера партии избрали в конце мая прошлого года - новым председателем ЛДПР стал Леонид Слуцкий.

В сентябре прошлого года также появилась информация о том, что в Москве в районе Очаково-Матвеевское одну из улиц назовут в честь Владимира Жириновского.

По информации РИА Новости, российский общественный и политический деятель, основатель и лидер Либерально-демократической партии России Владимир Вольфович Жириновский родился 22 апреля 1946 года в Алматы.

Окончил с отличием Институт восточных языков (ныне Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете (МГУ) по специальности "Турция и турецкий язык" в 1970 году, вечернее отделение юридического факультета МГУ по специальности "юрист" в 1977 году.

В 1972-1975 годах Жириновский работал в секторе Западной Европы международного отдела Советского комитета защиты мира.

С 31 марта 1990 года Владимир Жириновский являлся председателем Либерально-демократической партии России (член ЛДПР с 1989 года).

Шесть раз Жириновский баллотировался в президенты.

Восемь раз избирался депутатом Государственной Думы (с 1994 по 2021 год), пять раз возглавлял фракцию ЛДПР и три раза занимал пост зампредседателя Госдумы.

Имеет десятки государственных наград. За годы работы Жириновский опубликовал более 500 книг.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2015724-pamyatnik-vladimiru-zhirinovskomu-otkryli-v-moskve-video/