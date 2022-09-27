Улица имени Владимира Жириновского появится в Москве

Владимир Жириновский. Фото: ldpr.ru

В российской столице одна из улиц будет названа в часть покойного политика и основателя партии ЛДПР (Либерально-демократическая партия России) Владимира Жириновского. Об этом сообщил глава партии Леонид Слуцкий в Telegram.

Соответствующее постановление, по словам Слуцкого, было подписано мэром Москвы Сергеем Собяниным.

"Улица Жириновского (такое ее официальное название) будет идти от Нежинской улицы вдоль Долины реки Сетунь в районе Очаково-Матвеевское", - пишет действующий лидер ЛДПР.

Жириновский занимал пост председателя ЛДПР с 1992 года.

Напомним, российский политический деятель Владимир Жириновский скончался 6 апреля. Он был госпитализирован в феврале с коронавирусом в московскую Центральную клиническую больницу. Поначалу представители политика сообщали, что его состояние стабильное.

Перед этим в марте появились слухи о его смерти, которые вскоре были опровергнуты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1989721-ulitsa-imeni-vladimira-zhirinovskogo-poyavitsya-v-moskve/