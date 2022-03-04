"Требуется наблюдение врачей": о состоянии Жириновского рассказали в ЛДПР

Владимир Жириновский. Фото: Alexander Nemenov/AFP/Getty Images

Представители ЛДПР рассказали о состоянии лидера партии Владимира Жириновского, который в начале февраля был госпитализирован с положительным анализом на COVID-19.

Сообщается, что состояние Жириновского на данный момент стабильно, и, тем не менее, ему требуется врачебное наблюдение, чтобы полностью восстановиться, передает РИА Новости.

"Состояние Владимира Жириновского остается стабильным, многие параметры его организма в целом пришли в норму. Однако ему по-прежнему требуется врачебное наблюдение, чтобы выйти из болезни без последствий", – рассказали представители пресс-службы ЛДПР.

2 февраля Владимир Жириновский был госпитализирован в Центральную клиническую больницу в Москве, с подтвердившейся КВИ. Сообщалось, что у политика был выявлен омикрон-штамм, но состояние было стабильным. В ЛДПР рассказали, что политик "работает с документами и дает поручения".

В СМИ отмечали, что Жириновский скрывал свою болезнь две недели, так как не хотел вносить "ненужные сомнения в ряды антипрививочников". Сообщалось, что в период с сентября 2020 года по декабрь 2021 он семь раз вакцинировался против COVID-19.

Позже в одном из Telegram-каналов появилась информация о том, что у Жириновского якобы начались воспалительные процессы в головном мозге, а его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Тем не менее, официального подтверждения этой информации не было.

Уже в конце февраля в ЛДПР заявили о том, что лидер партии идет на поправку, и призвали не верить фейкам о состоянии политика.

Также отмечается, что Владимир Жириновский не попал под санкции Евросоюза, которые были введены против российских лидеров в связи с боевыми действиями на территории Украины. Причиной такого решения была госпитализация политика, из-за чего он не принимал участия в голосовании о признании ДНР и ЛНР.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1959219-trebuetsya-nablyudenie-vrachey-o-sostoyanii-zhirinovskogo-rasskazali-v-ldpr/