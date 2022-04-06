Умер Владимир Жириновский

Владимир Жириновский. Фото: Mikhail Svetlov/Getty Images

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин сообщил в официальном Telegram-канале, что лидер ЛДПР Владимир Жириновский скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

"После тяжелой и продолжительной болезни ушел из жизни Владимир Вольфович Жириновский", - написал Володин.

Информацию о смерти политика подтвердили также в Telegram Либерально-демократической партии России.

"Сегодня после затяжной болезни скончался Председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников", - говорится в сообщении.

Депутаты Госдумы России почтили память Владимира Жириновского минутой молчания.

Напомним, 25 марта СМИ сообщили о смерти Жириновского. Но вскоре информация была опровергнута. А представители ЛДПР назвали действия распространивших фейк "антигосударственной провокацией" и пообещали подать в суд на всех клеветников.

Лидер ЛДПР был госпитализирован в феврале с COVID-19.

Советский и российский политический деятель Владимир Жириновский родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате (ныне Алматы).

С 1964 по 1970 год учился в Институте восточных языков при МГУ имени Ломоносова. С 1965 по 1967 - в Университете марксизма-ленинизма на факультете международных отношений. После окончания института в 1970 году служил в Тбилиси.

Пост председателя ЛДПР занимал с 1992 года. Владел английским, французским, немецким и турецким языками.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/1963795-vladimir-zhirinovskiy-skonchalsya-soobschil-spiker-gosdumy-volodin/