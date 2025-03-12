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"Я сказал "нет", потому что нет": зампремьера о возможности установки памятника Жириновскому

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Владимир Жириновский
Владимир Жириновский. Фото: Instagram/Zhirinovskiy

В кулуарах мажилиса вице-премьера Ермека Кошербаева попросили прокомментировать, возможно ли в Казахстане появление памятника Владимиру Жириновскому, передает корреспондент NUR.KZ.

"Нет, конечно", - коротко ответил вице-премьер Ермек Кошербаев на вопрос журналиста об установке памятника в Алматы.

Его попросили дополнить ответ, спросив причину.

"Я сказал "нет", потому что нет", - ответил Кошербаев.

Напомним, в российских СМИ появилась информация, что в Алматы планируется установить памятник Владимиру Жириновскому. В акимате Алматы прокомментировали сообщение.

Добавим, в апреле 2023 года, в первую годовщину смерти Жириновского, в его честь открыли памятник в Москве. Также в российской столице появилась улица, которая носит его имя. В декабре того же года в России выпустили почтовую марку с изображением Владимира Жириновского. Она вошла в серию "Кавалеры ордена "За заслуги перед Отечеством".

Владимир Жириновский умер 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни – экс-глава ЛДПР был госпитализирован в больницу с коронавирусом.

По информации РИА Новости, российский общественный и политический деятель, основатель и лидер Либерально-демократической партии России Владимир Вольфович Жириновский родился 22 апреля 1946 года в Алматы.

Окончил с отличием Институт восточных языков (ныне Институт стран Азии и Африки) при Московском государственном университете (МГУ) по специальности "Турция и турецкий язык" в 1970 году, вечернее отделение юридического факультета МГУ по специальности "юрист" в 1977 году.

В 1972-1975 годах Жириновский работал в секторе Западной Европы международного отдела Советского комитета защиты мира.

С 31 марта 1990 года Владимир Жириновский являлся председателем Либерально-демократической партии России (член ЛДПР с 1989 года).

Шесть раз Жириновский баллотировался в президенты.

Восемь раз избирался депутатом Государственной Думы (с 1994 по 2021 год), пять раз возглавлял фракцию ЛДПР и три раза занимал пост зампредседателя Госдумы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2227356-ya-skazal-net-potomu-chto-net-zampremera-o-vozmozhnosti-ustanovki-pamyatnika-zhirinovskomu/