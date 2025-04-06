Папа Римский неожиданно появился на площади в Ватикане после длительной болезни

Папа Римский Франциск, который выздоравливает после тяжелой пневмонии, неожиданно появился перед толпой верующих на площади Святого Петра в Ватикане.

Как сообщает РИА Новости, на ватиканской площади проходила месса по случаю Юбилейного года христианства, посвященная болеющим и работникам здравоохранения. Ее в отсутствие понтифика возглавил пропрефект Департамента евангелизации монсеньор Рино Физикелла.

В конце мессы на площади появился папа Франциск на кресле-каталке. Толпа встретила его аплодисментами. Коляску поместили под балдахин, где Физикелла завершал мессу.

Euronews пишет, что это было его первое публичное появление после выписки из поликлиники Агостино Джемелли две недели назад, где он провел 38 дней из-за двусторонней пневмонии.

Папа римский в инвалидном кресле и с носовыми прокладками для дыхания поднял руки, приветствуя толпу, которая стоя аплодировала, когда его несли к алтарю на площади.

"Всем доброго воскресенья, - обратился Папа к собравшимся. - Благодарю вас от всего сердца".

Напомним, Папа Франциск был госпитализирован в римскую больницу имени Агостино Джемелли в пятницу 14 февраля после приступа бронхита. Впоследствии у него диагностировали двустороннюю пневмонию. 20 февраля клиническое состояние Папы немного улучшилось.

Также сообщалось, что кардинал Джанфранко Равази, бывший министр культуры Ватикана, заявил, что Папа Римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья.

В начале прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посещал Ватикан для аудиенции у Папы Римского Франциска. О чем беседовали Токаев и Папа Франциск, мы писали здесь.

Президент прошелся по музеям Ватикана и оценил фрески Микеланджело, встретился с секретарем Святого Престола по связям с государствами Полом Ричардом Галлахером и пригласил руководство Ватикана в Астану.

Недавно в соцсетях Папы Римского Франциска опубликован первый снимок после его госпитализации.