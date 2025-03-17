Опубликовано первое фото Папы Римского Франциска после госпитализации

В соцсетях Папы Римского Франциска опубликован первый снимок после его госпитализации, передает NUR.KZ. Ранее сообщалось, что он может отречься от престола по состоянию здоровья.

В Instagram-аккаунте Папы Римского Франциска опубликован первый пост с момента его госпитализации. На фотографии понтифик сидит в передвижном кресле перед алтарем в часовне римской больницы, где он лечится от пневмонии.

В публикации на нескольких языках благодарят всех, кто молится о состоянии здоровья Папы.

Напомним, Папа Франциск был госпитализирован в римскую больницу имени Агостино Джемелли в пятницу 14 февраля после приступа бронхита. Впоследствии у него диагностировали двустороннюю пневмонию. 20 февраля клиническое состояние Папы немного улучшилось.

Также сообщалось, что кардинал Джанфранко Равази, бывший министр культуры Ватикана, заявил, что Папа Римский Франциск может отречься от престола по состоянию здоровья.

В начале прошлого года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев посещал Ватикан для аудиенции у Папы Римского Франциска. О чем беседовали Токаев и Папа Франциск, мы писали здесь.

Президент прошелся по музеям Ватикана и оценил фрески Микеланджело, встретился с секретарем Святого Престола по связям с государствами Полом Ричардом Галлахером и пригласил руководство Ватикана в Астану.