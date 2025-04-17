Глава МИД Израиля: Никакая гуманитарная помощь не попадет в Газу

Израиль намерен сохранить военный контроль над захваченными территориями в секторе Газа, Ливане и Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел страны, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

По словам Израэля Каца, армия останется в оккупированных "зонах безопасности" и будет служить буфером между "враждебными боевиками и Израилем". Это касается не только сектора Газа, но и захваченных Израилем территорий в Ливане и Сирии.

В отличие от прошлого армия больше не будет уходить с захваченных территорий, заявил Кац.

Кац также добавил, что Израиль продолжит блокировать поставки гуманитарной помощи для населения сектора Газа.

"Политика Израиля ясна: никакая гуманитарная помощь не попадет в Газу", - подчеркнул он

По его словам, блокада поставок гуманитарной помощи является одним из важнейших рычагов давления на ХАМАС.

Между тем, по данным ООН, примерно две трети территории сектора Газа, отрезанного, помимо всего прочего, и от поставок гуманитарной помощи, находятся под приказом об эвакуации или рассматриваются израильской армией как запретные зоны.

"Я глубоко обеспокоен тем, что гуманитарная помощь продолжает блокироваться, это имеет разрушительные последствия", - заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Напомним, 18 марта ЦАХАЛ сообщила о возобновлении массированных ударов по объектам ХАМАС в секторе Газа "в соответствии с политической ситуацией".

Управляемое ХАМАС министерство здравоохранения Газы заявило, что погибли по меньшей мере 404 человека.

ХАМАС заявлял, что открыт к переговорам, но не пойдет на изменения уже достигнутых договоренностей. Группировка призвала международных посредников оказать давление на Израиль с целью продлить срок перемирия.

В ЦАХАЛ же сообщали, что начали целенаправленные наземные действия в центральной и южной части Газы, чтобы расширить зону безопасности и создать частичный буфер между северной и южной частью Газы.

А в прошлые выходные сообщалось, что израильский авиаудар разрушил часть последней полностью работавшей больницы в городе Газа.