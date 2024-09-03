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Новости русской службы Би-би-си

Хуситы подожгли огромный танкер у берегов Йемена. Началась операция, чтобы предотвратить разлив нефти

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Танкер MV Sounion
Танкер MV Sounion. Фото: x.com/EUNAVFORASPIDES

В Красном море проходит операция по предотвращению разлива около миллиона баррелей нефти из танкера, атакованного йеменскими повстанцами-хуситами. Танкер MV Sounion под флагом Греции было брошено экипажем у берегов Омана после того, как 21 августа на него было совершено нападение.

Греческое судно было обстреляно артиллерийским огнем и снарядами, неизвестной модификации, сообщило на прошлой неделе UKMTO — британская инициатива по обмену информацией между торговыми судами в Красном море, Аденском заливе и Аравийском море.

25 членов экипажа были спасены европейским военным кораблем.

Позже хуситы, как следует из опубликованного ими видео, высадились на танкере и подожгли палубу в нескольких местах. Лидер хуситов назвал атаку дерзкой и смелой.

В понедельник военные ЕС, обеспечивающие безопасность спасательной операции, сообщили, что судно до сих пор горит.

Эксперты предупреждают, что если не взять пожар под контроль в кратчайшие сроки, возникнет угроза самого масштабного разлива нефти в истории.

Государственный департамент США ранее предупреждал, что разлив с танкера MV Sounion может быть почти в четыре раза больше, чем катастрофа танкера Exxon Valdez, севшего на мель у берегов Аляски в 1989 году.

В результате того инцидента было загрязнено 2100 км береговой линии.

За последние 10 месяцев хуситы атаковали несколько иностранных судов в Красном море. Группировка, которую поддерживает Иран, объясняет свои действия желанием поддержать ХАМАС.

Центральное военное командование США во вторник обвинило хуситов в безрассудных террористических актах, последствием которых сейчас может стать крупная экологическая катастрофа.

Хотя хуситы утверждают, что их целью являются суда и корабли только Израиля, США и Великобритании, это слабо соотносится с реальностью.

В понедельник военное командование США сообщило, что два судна, перевозившие нефть, были поражены баллистическими ракетами и беспилотником. Одно из них — Amjad — принадлежит Саудовской Аравии. Как сообщается, оно перевозило около двух миллионов баррелей нефти.

Военная коалиция под руководством США неоднократно наносила удары по Йемену, где хуситы контролируют большую часть страны, в попытке лишить их возможности наносить удары по судам, проходящим через один из самых загруженных морских путей в мире.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2156760-husity-podozhgli-ogromnyy-tanker-u-beregov-yemena-nachalas-operaciya-chtoby-predotvratit-razliv-nefti/

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