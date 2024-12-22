США и Израиль нанесли авиаудары по столице Йемена

Авиация США и Израиля нанесла три авиаудара по военным позициям правящего на севере Йемена шиитского движения в столице Йемена, передает NUR.KZ со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает издание со ссылкой на источник в местных органах власти, авиация США и Израиля нанесла три авиаудара по военным позициям правящего на севере Йемена шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) в столице Йемена Сане.

"Американские и израильские истребители нанесли два удара по горе Аттан, где расположен штаб ракетных бригад движения "Ансар Алла" на юго-западе Саны. Еще один авиаудар был нанесен по военному лагерю Эль-Хафа на горе Нукум, откуда открывается вид на Сану с восточной стороны", - сообщил собеседник агентства.

Позднее в центральном командовании Пентагона заявили, что целями ударов США в Сане были ракетный склад и операционный центр хуситов.

Отмечается, что новые удары последовали после того, как в субботу утром хуситы взяли на себя ответственность за ночной ракетный обстрел Тель-Авива, в результате которого получили ранения 14 человек. Ракета разорвалась на детской площадке на юге Тель-Авива - в районе плотной жилой застройки.

По словам источника, в небе над столицей наблюдается интенсивное воздушное движение.

Ранее, как сообщала Русская служба BBC, израильские военные самолеты нанесли удары по нескольким объектам в Йемене, находящимся под контролем проиранского движения хуситов. Израиль нанес удар по Йемену после нового пуска ракеты, сбитой недалеко от Тель-Авива.

За два часа до ударов израильская система ПВО перехватила над центральной частью страны ракету, выпущенную с территории Йемена. В Рамат-Гане на окраине Тель-Авива были повреждены школа и несколько автомобилей.

Отмечается, что хуситы начали атаковать Израиль и международные суда вскоре после начала войны в Газе в октябре 2023 года, заявив, что действуют в знак солидарности с ХАМАС и палестинцами.

Также хуситы атакуют суда, следующие мимо берегов Йемена через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. Они утверждают, что атакуют только суда, так или иначе связанные с Израилем, США или Великобританией; эти заявления не всегда соответствуют действительности.