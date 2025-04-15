Евросоюз выделил 1,6 млрд евро на помощь палестинцам

Европейский Союз направит 1,6 млрд евро на помощь палестинцам, проживающим на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

Об этом объявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

"Мы усиливаем нашу поддержку палестинского народа. 1,6 млрд евро до 2027 года помогут стабилизировать Западный берег и сектор Газа. ЕС будет инвестировать в необходимую инфраструктуру, одновременно оказывая гуманитарную помощь и поддержку беженцам. Мы являемся давним партнером Палестинской автономии", - заявила Каллас.

Ее сообщение опубликовано накануне встречи премьер-министра Палестинской национальной администрации (ПНА) Мухаммеда Мустафы с главами МИД стран ЕС в Люксембурге.

Каллас не уточнила, как именно помощь будет доставлена в сектор Газа. ПНА контролирует только Западный берег реки Иордан, власть в секторе Газа в 2007 году захватила радикальная исламистская группировка ХАМАС.

Издание отмечает, что Евросоюз является крупнейшим международным донором Палестинской автономии. Предыдущий трехлетний план помощи на 1,36 млрд евро действовал с 2021 по 2024 годы.

Новый пакет помощи будет состоять из 576 млн евро в виде грантов на проекты, направленные на содействие экономическому восстановлению в секторе Газа, на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

Еще 400 млн евро выдадут в виде кредитов от Европейского инвестиционного банка.