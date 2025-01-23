Новый указ Трампа: США внесут хуситов в список террористических движений

Дональд Трамп подписал указ, запускающий процесс признания в стране террористическим движением йеменских хуситов "Ансар Аллах", передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Белого дома.

На сайте Белого дома сообщается, что данный приказ запускает процесс, в соответствии с которым организация "Ансар Аллах", также известная как хуситы, может быть признана террористической организацией.

В указе написано, что с 2023 года хуситы при поддержке иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР), десятки раз обстреливали военные корабли США, подвергая опасности американских военных.

"Хуситы также более 100 раз нападали на коммерческие суда, следующие транзитом через Баб-эль-Мандеб, убив по меньшей мере четырех гражданских моряков и вынудив изменить маршрут некоторых морских коммерческих перевозок по Красному морю, что способствовало глобальной инфляции.

Действия хуситов угрожают безопасности американских гражданских лиц и персонала на Ближнем Востоке, безопасности наших ближайших региональных партнеров и стабильности мировой морской торговли", - сказано в указе.

Данным указом, как указано на сайте, США надеются прекратить нападения на персонал и гражданское население США, партнеров США и морское судоходство в Красном море.

Отмечается, что в течение 30 дней с даты издания указа, госсекретарь должен представить президенту через Совет национальной безопасности доклад о включении "Ансар Аллах" в список иностранных террористических организаций.

Указ также инициирует проверку партнеров и подрядчиков Агентства США по международному развитию (USAID) на предмет их возможных связей с хуситами, будут проверены даже банковские переводы.

В декабре 2023 года СМИ писали, что мировая торговля находится под угрозой из-за атак повстанцев-хуситов на торговые суда в Красном море. На данный канал приходится 12% мировой торговли. А министр обороны США Ллойд Остин объявил о начале многонациональной операции по защите Красного моря.

Как сообщала Русская служба Би-би-си, хуситы контролируют северную часть Йемена. Остальную территорию страны контролируют либо международно признанное правительство, глубоко зависимое от Саудовской Аравии, либо сепаратисты, желающие создать отдельное государство.

Отмечалось, что хуситы начали атаковать Израиль и международные суда вскоре после начала войны в Газе в октябре 2023 года, заявив, что действуют в знак солидарности с ХАМАС и палестинцами. Также хуситы атакуют суда, следующие мимо берегов Йемена через Красное море и Баб-эль-Мандебский пролив. Они утверждают, что атакуют только суда, так или иначе связанные с Израилем, США или Великобританией.

В сентябре прошлого года хуситы подожгли огромный танкер у берегов Йемена. После началась операция, чтобы предотвратить разлив нефти.

В конце декабря прошлого года самолеты США и Ирана нанесли удары по нескольким объектам в Йемене, находящимся под контролем движения хуситов.