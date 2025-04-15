"Они совершили ошибку": Трамп о российском ударе по Сумам

Президент США Дональд Трамп отреагировал на удар российскими ракетами по украинскому городу Сумы - в результате атаки погибли десятки человек, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

"Я думаю, это было ужасно. И мне сказали, что они совершили ошибку. Но я думаю, что это ужасно. Я думаю, что вся эта война — ужасная вещь.

Я думаю, что начать эту войну — это злоупотребление властью. США никогда бы не допустили начала этой войны, если бы я был президентом. Эта война — позор", — заявил Трамп репортерам на борту Air Force One.

На просьбу пояснить, что он имел в виду, когда говорил, что Россия совершила ошибку, Трамп ответил: "Они совершили ошибку. Я считаю, что это так. Спросите у них сами".

Напомним, ранее сообщалось, что российская армия в воскресенье обстреляла центр города Сумы двумя баллистическими ракетами. Первоначально СМИ писали о 21 погибшем, позже стало известно, что в результате атаки погибло больше 30 мирных жителей, в том числе дети, еще более 100 человек получили ранения.

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал произошедшее, разместив пост в соцсетях.

Кроме того, накануне Зеленский в интервью американскому телеканалу заявил, что безопасность Украины и мира находится под угрозой из-за России. Он пригласил Трампа в Украину, чтобы тот воочию увидел происходящее.

Трамп же вчера в соцсетях вновь заявил, что конфликт между Россией и Украиной - не его война, обвинив в развязывании конфликта Джо Байдена и Зеленского.