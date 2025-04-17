Верховная рада продлила военное положение еще на три месяца. Значит ли это, что скорого мира и выборов в Украине не ждут?

Верховная рада Украины в среду проголосовала за продление военного положения и всеобщей мобилизации еще на три месяца. Против проголосовал только один депутат. По мнению некоторых украинских политиков, это продление подтверждает, что на скорое перемирие в Киеве не рассчитывают.

Ныне действующее военное положение и мобилизация должны были закончиться 9 мая, и Верховная рада, как всегда, заранее по предложению президента Владимира Зеленского продлила их еще на 90 суток.

Против голосовал один-единственный депутат: Алексей Гончаренко из партии «Европейская солидарность» (лидером этой политической силы является бывший президент Петр Порошенко).

Администрация Дональда Трампа, по некоторым сведениям, рассчитывала добиться перемирия в Украине до 20 апреля, то есть к Пасхе. А некоторые соратники Трампа говорили о намерении прекратить огонь в течение первых 100 дней нового президента США, то есть до 30 апреля.

«Я хочу остановить смерти. И я думаю, что в этом плане у нас все идет хорошо. Думаю, скоро вы услышите хорошие предложения», — сказал Трамп 15 апреля.

Кроме того, члены администрации Трампа говорили, что Украина могла бы провести новые выборы, а западная пресса предполагала, что если перемирие удастся заключить до Пасхи, то Украина могла бы провести выборы уже летом. Новые выборы в Украине — это также одно из требований Москвы, которая без каких-либо правовых оснований подвергает сомнению легитимность Зеленского.

Однако без отмены военного положения провести выборы невозможно, а источники Украинской службы Би-би-си в команде президента Зеленского говорят, что к выборам там не готовятся, поскольку главное сейчас — добиться прекращения огня.

При этом президент и парламент могут отменить военное положение в любой момент.

«Обещания американских друзей не очень реальны»

В то же время, например, депутат Рады Ярослав Железняк из проевропейской партии «Голос» считает, что это продление, скорее всего, означает, что выборов в ближайшие месяцы не будет.

«Все те люди, которые рассказывали, что осенью Офис президента или кабинет министров или, там, непонятно кто, или наши американские партнеры и друзья — если они еще партнеры и друзья — объявят выборы, то [эти люди], ну, немножко ошибались», — сказал Железняк в своем видеоблоге 12 апреля, когда ему уже наверняка было известно, что 16 апреля пройдет голосование о продлении военного положения.

Железняк пояснил, что на предвыборную кампанию закон отводит два или три месяца, и потому выборы осенью технически маловероятны, поскольку по истечении этого нового срока действия военного положения останется мало времени.

Кроме того, Железняк считает, что само решение продлить военное положение еще на 90 дней свидетельствует, что для Офиса президента и Верховной Рады «обещания американских партнеров о быстром завершении войны и о том, что они будут давить на наших врагов, чтобы они согласились на перемирие, не очень выглядят как что-то реальное».

Правда, Железняк тоже оговаривается, что президент и Рада могут в любой момент отменить военное положение.

Заместитель комитета Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Егор Чернев (он представляет партию «Слуга народа») также отметил, что «продолжение на 90 дней не означает, что это будет 90 дней».

«Если мы достигнем мира в этой войне раньше, то абсолютно понятно, что Верховная рада может своими голосами поддержать приостановку военного положения в любое время в течение этих 90 дней», — сказал Чернев (цитата по сообщению телекомпании «1+1»).

Позиция Гончаренко

Депутат Алексей Гончаренко, который голосовал против продления, объясняет свое решение тем, что сначала нужно принять закон о предельных сроках военной службы.

Гончаренко говорит, что установление таких сроков во время войны позволило бы отпустить с фронта бойцов, которые воюют уже четвёртый год, и помогло бы привлечь новобранцев, которые, по его мысли, охотнее шли бы в армию, точно зная, сколько им предстоит служить.

«И не рассказывайте мне про патриотизм. Патриотизм — это сохранение государства. И как раз четкие сроки службы — это и есть сохранение государства», — заявил Гончаренко.

Сопредседательница его фракции Ирина Геращенко к этому добавила, что власть, по ее мнению, «начинает злоупотреблять» военным положением и укрепляет при его помощи свою диктатуру.

Позицию Гончаренко осудили руководство президентской партии «Слуга народа» и спикер Верховной рады Руслан Стефанчук. Он сказал перед голосованием, что по его результатам можно будет увидеть «финальные результаты путинского кастинга в Раде».

Глава фракции «Слуги народа» Давид Арахамия также раскритиковал тех, кто выступает против продления военного положения.

«После Сум. После Кривого Рога. Во время наступления россиян. Многие журналисты спрашивают, что я думаю. Слов нет. Одни буквы, в основном из конца алфавита», — написал Арахамия в своем телеграм-канале.