Развод владельцев Wildberries: суд принял сторону Татьяны Ким

Савеловский суд Москвы вынес решение по разделу имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука, владельцев Wildberries, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Савеловский суд Москвы вынес решение по разделу имущества Татьяны Ким и Владислава Бакальчука. По решению суда, 1% доля в ООО "Вайлдберриз", которая принадлежала Бакальчуку, перешла его бывшей супруге, сообщили представителям издания в пресс-службе Wildberries и Russ.

Кроме того, за Ким остается 100% доля в ООО "Вайлдберриз Банк" и все средства, которые находятся на ее персональных счетах. Таким образом, суд удовлетворил ее исковые требования.

По сути дела издание поясняет, что Бакальчук и Ким создали Wildberries в 2004 году: Владиславу принадлежал 1% в ООО "Вайлдберриз", Ким - остальные 99%. В июне 2024 года маркетплейс и крупнейший оператор наружной рекламы Russ объявили о планах по "объединению с целью создания цифровой торговой платформы". В июле обе компании зарегистрировали совместное предприятие ООО "РВБ". Учредителями выступают ООО "Вайлдберриз»" (получило 65% РВБ) и ООО "Стинн" (владеет 99% ООО "Русс Аутдор") - у него 35%.

Бакальчук публично выступил против сделки. В июле бизнесмен встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Он заявил, что в Wildberries произошел "рейдерский захват", за которым стоят владельцы Russ братья Леван и Роберт Мирзояны. Тогда же Ким объявила о начале бракоразводного процесса. Она отметила, что сделка по объединению Wildberries и Russ полностью одобрена, и речи о "рейдерском захвате" не идет.

Супруги официально развелись в феврале 2025-го после 22 лет брака. Слушания по разделу имущества проходили в закрытом режиме. Бакальчук утверждал, что сначала его бывшая супруга требовала 100% компании Wildberries, ссылаясь на интересы детей (их у пары семеро). Затем, по его словам, Ким попросила выплатить более 529 млн руб. за 1% доли и признать за ней права на всю компанию.

Параллельно в Арбитражном суде рассматриваются и другие иски РВБ, "ВБ Девелопмент" и их владельцев.

"ВБ Девелопмент" основана в 2006 году, ее единственный учредитель, по данным ЕГРЮЛ, - Владислав Бакальчук. Основными видами деятельности подразделения являются разработка строительных проектов, строительство жилых и нежилых зданий, дорог, а также курьерская деятельность.

В марте Wildberries подал иск к "ВБ Девелопмент" на 42 млрд руб. По заявлению маркетплейса, компания получила финансирование на строительство логистических объектов Wildberries, однако не смогла за него отчитаться. В ответ Бакальчук сообщил, что строительство складов "велось по себестоимости и по ценам ниже рынка".

Отметим, после того, как летом 2024 года в Савеловский районный суд поступило исковое заявление Татьяны Ким к Владиславу Бакальчуку, случился серьезный конфликт: в сентябре у входа в офис Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" в центре Москвы произошла стрельба. Татьяна Ким назвала проникновение в офис Wildberries попыткой рейдерского захвата. А Владислав Бакальчук заявил, что приехал в офис компании для переговоров.

СМИ сообщили, что в результате перестрелки один человек погиб и двое ранены. Позже появилась информация, что скончался второй из раненых. После этого основательница Wildberries обратилась к мужу Владиславу после конфликта со стрельбой у офиса компании.

Источник, близкий к Следственному комитету России, сообщил СМИ о задержании Владислава Бакальчука. По данным источника, мужу основательницы Wildberries предъявили обвинение в убийстве.

Позже Владислав Бакальчук сообщил в соцсети, что с ним все в порядке и он находится дома. По источникам российских СМИ, следователи не нашли в его действиях состава преступления. Также бизнесмен изложил свое видение ситуации, заявив, что он и его команда стали жертвами циничной провокации и нападения со стороны неизвестных вооруженных лиц.

4 октября 2024 года Владислав Бакальчук сообщил о том, что подал иск на сумму более 350 млрд рублей против своей супруги и ее бизнес-партнеров.

А в конце февраля он опубликовал пост, в котором сообщил, что его брак с Татьяной Ким был официально расторгнут спустя 22 года.

Добавим, как сообщается на официальном сайте маркетплейса, Wildberries - крупнейший российский интернет-магазин. Основан в 2004 году Татьяной Бакальчук. Помимо России, Wildberries представлен в таких странах, как Армения, Азербайджан, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Узбекистан.