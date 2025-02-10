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"Алименты остаются с папой": совладелец Wildberries Владислав Бакальчук заявил о разводе с Татьяной Ким

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Владислав Бакальчук
Владислав Бакальчук. Фото: t.me/WBakalchuk

Совладелец Wildberries Владислав Бакальчук в собственном Telegram-канале заявил, что он официально развелся с основательницей компании Татьяной Ким, передает NUR.KZ.

Владислав Бакальчук опубликовал пост, в котором сообщил, что сегодня его брак с Татьяной Ким был официально расторгнут спустя 22 года.

"Друзья, наш брак с Татьяной официально расторгнут. История длиною в 22 года завершена. Конечно, это грустный момент - когда-то я гордился нашей семьёй, нашими отношениями, тем, что мы построили не только бизнес, но и жизнь. Но последние месяцы показали, что этот финал был неизбежен.

Официальное решение суда: брак расторгнут. Дети остаются с мамой. Алименты остаются с папой", - написал Бакальчук.

Он также назвал решение суда "предсказуемым", но добавил, что у него остается право на встречи с детьми. Кроме того, Бакальчук отметил, что заседание по разделу имущества состоится 18 февраля.

Добавим, что к своему посту Бакальчук прикрепил видео с фрагментом песни "Я свободен" российского музыканта Валерия Кипелова.

Напомним, в ноябре прошлого года Владислав Бакальчук сообщил, что получил гражданство Кыргызстана.

Отметим, конфликт между супругами-основателями Wildberries начался еще летом прошлого года. Русская служба Би-Би-Си сообщала, что глава Чечни Рамзан Кадыров заявил об "откровенном и наглом рейдерском захвате" одного из крупнейших российских маркетплейсов после встречи с мужем основательницы компании Владиславом Бакальчуком.

Позже в Савеловский районный суд поступило исковое заявление ТатьяныКим к Владиславу Бакальчуку. В июле 2024 года бизнесвумен подала на развод.

Далее случился серьезный конфликт: в сентябре у входа в офис Wildberries в бизнес-центре "Романов двор" в центре Москвы произошла стрельба. Татьяна Ким назвала проникновение в офис Wildberries попыткой рейдерского захвата. А Владислав Бакальчук заявил, что приехал в офис компании для переговоров.

СМИ сообщили, что в результате перестрелки один человек погиб и двое ранены. Позже появилась информация, что скончался второй из раненых. После этого основательница Wildberries обратилась к мужу Владиславу после конфликта со стрельбой у офиса компании.

Источник, близкий к Следственному комитету России, сообщил СМИ о задержании Владислава Бакальчука. По данным источника, мужу основательницы Wildberries предъявили обвинение в убийстве.

Позже Владислав Бакальчук сообщил в соцсети, что с ним все в порядке и он находится дома. По источникам российских СМИ, следователи не нашли в его действиях состава преступления. Также бизнесмен изложил свое видение ситуации, заявив, что он и его команда стали жертвами циничной провокации и нападения со стороны неизвестных вооруженных лиц.

4 октября 2024 года Владислав Бакальчук сообщил о том, что подал иск на сумму более 350 млрд рублей против своей супруги и ее бизнес-партнеров.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2219516-alimenty-ostayutsya-s-papoy-sovladelec-wildberries-vladislav-bakalchuk-zayavil-o-razvode-s-tatyanoy-kim/