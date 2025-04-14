"Мы платим самую высокую цену": Зеленский заявил о гибели 100 тыс. солдат и 13 тыс. мирных украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CBS рассказал о потерях Украины с начала войны в 2022 году, передает NUR.KZ.

По словам Зеленского, Россия продолжает ежедневно наносить удары по украинским городам.

За эти три года, согласно данным властей Украины, погибли 600 детей, 13 тысяч мирных жителей и 100 тысяч украинских солдат. Атакам подверглись 1700 школ и 780 медицинских учреждений.

"Наши люди платят самую высокую цену, какую только можно. Выше цены не бывает. Мы отдали все наши деньги - все, что у нас есть в плане финансов. Но самое главное, мы отдали [жизни] наших людей", - заявил Зеленский.

Как отмечает телеканал, эти мысли Зеленский пытается донести до Трампа, который ранее заявлял, что Украина не хочет окончания войны, а Зеленский - "диктатор без выборов".

"Я считаю, что, к сожалению, российские нарративы преобладают в США. Как можно быть свидетелем наших потерь и наших страданий, понимать, что делают русские, и при этом верить, что они не агрессоры, что они не начали эту войну?

Это говорит об огромном влиянии информационной политики России на Америку, на политику США и американских политиков", - добавил украинский лидер.

Напомним, накануне сообщалось, что российская армия в воскресенье обстреляла центр города Сумы двумя баллистическими ракетами. Первоначально СМИ писали о 21 погибшем, позже стало известно, что в результате атаки погибло больше 30 мирных жителей, в том числе дети, еще более 100 человек получили ранения.

Госсекретарь США Марко Рубио прокомментировал произошедшее, разместив пост в соцсетях.

Добавим, в конце февраля Трамп заявил, что "это не вина России", что она напала на Украину. В конфликте Трамп обвинил экс-президента США Байдена и президента Украины Зеленского.

А до этого Трамп написал в соцсети большой пост о Зеленском, назвав его "диктатором без выборов". Он заявил, что "умеренно успешный комик Владимир Зеленский уговорил США потратить 350 млрд долларов на войну, которую невозможно выиграть, которую никогда не нужно было начинать, но войну, которую он, без США и Трампа, никогда не сможет урегулировать".

Западные СМИ писали, что украинцы разочарованы заявлениями Трампа и его обвинениями в адрес Зеленского.

"Трамп всегда был другом Путина, и я не верю, что он вдруг стал нашим другом. Он просто преследует свои интересы за спиной Зеленского", - заявила 51-летняя жительница Киева.