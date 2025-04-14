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Порошенко назвал одно из условий для урегулирования конфликта с Россией

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Петр Порошенко у микрофона
Петр Порошенко. Фото: STR/NurPhoto via Getty Images

Экс-президент Петр Поршенко считает, что переговоры о мирном урегулировании конфликта с Россией могут пройти эффективнее при участии в них оппозиции, передает NUR.KZ со ссылкой на The New York Times.

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Петр Порошенко, бывший президент Украины и лидер оппозиционной партии, считает, что лучший способ облегчить мирные переговоры - это привлечь в правительство представителей оппозиции, пишет издание.

По данным газеты, Порошенко ранее уже выдвигал идею перестройки политики Украины с целью формирования правительства национального единства, что могло бы принести пользу его партии. Он возродил это предложение после конфликта Зеленского и Трампа в Овальном кабинете в США в феврале и призыва сенатора-республиканца к нему уйти в отставку.

Однако Владимир Зеленский не проявил интереса к формированию коалиции министров, в которую входили бы оппозиционеры. Вместо этого его правительство усилило давление на оппонентов со стороны правоохранительных органов и служб безопасности, отмечается в материале газеты.

"У нас нет другого выбора, кроме коалиции национального единства, правительства национального единства. Мы должны иметь единство в парламенте и продемонстрировать единство в стране. И результатом этого решения должно стать прекращение войны", - добавил Порошенко.

Он также заявил, что переговоры могли бы получить новый импульс, если бы Владимир Зеленский позволил политическим оппонентам войти в правительство.

Между тем, как ссылается газета на данные опроса, у 59-летнего Порошенко мало шансов победить на президентских выборах в Украине. Он постоянно занимает третье место или ниже, уступая Зеленскому и бывшему командующему армией генералу Валерию Залужному.

Недавно сообщалось, что экс-президент Украины Петр Порошенко и бывший премьер-министр страны Юлия Тимошенко подтвердили информацию о состоявшихся переговорах с командой Дональда Трампа.

Стоит отметить, что ранее в украинских СМИ появилась информация о том, что Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции против экс-президента Петра Порошенко. Сам Порошенко подтвердил ее.

Позже Петр Порошенко обрушился с критикой в адрес нынешнего главы государства и обвинил его в коррупции. Ранее в отношении экс-президента ввели санкции.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2235474-poroshenko-nazval-odno-iz-usloviy-dlya-uregulirovaniya-konflikta-s-rossiey/