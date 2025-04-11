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Зачем спецпосланник Трампа прилетел в Россию и встретился с Путиным, ответили в Белом доме

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Стив Уиткофф и Владимир Путин
Стив Уиткофф и Владимир Путин. Кадр из видео: t.me/news_kremlin

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт на брифинге назвала цель поездки спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа в Россию, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Сегодня в Санкт-Петербурге президент РФ Владимир Путин встретился со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом.

В Белом доме визит Уиткоффа назвали еще одним шагом в переговорном процессе.

"Стив Уиткофф находится в России, чтобы иметь прямые контакты с Кремлем и Владимиром Путиным. Это еще один шаг в переговорном процессе по прекращению огня и окончательному мирному соглашению", — сообщила она.

Ливитт подчеркнула, что не может углубляться в детали до заявлений президента Дональда Трампа и его команды, но отметила, что американский лидер дал понять, что его "постоянно разочаровывают обе стороны этого конфликта".

"Он хочет, чтобы эта война завершилась. Мы считаем, что у нас есть рычаг в переговорах по мирной сделке, и мы будем его использовать. Президент полон решимости довести это до конца", — сказала пресс-секретарь Белого дома.

Напомним, Уиткофф уже прилетал в Россию в прошлом месяце. После его поездки Трамп опубликовал пост, заявив об "очень хороших и продуктивных переговорах" с российским президентом.

"Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится", - написал Трамп.

Белом дому пришлось разъяснить, что Трамп не имел в виду личные переговоры с Путиным, а имел ввиду встречу главы РФ и представителя президента США Уиткоффа.

А СМИ писали, что Путин заставил Уиткоффа ждать встречи около 8 часов.

Добавим, накануне в турецком Стамбуле прошли переговоры между делегациями США и России. В российским МИДе встречу назвали "экспертными консультациями по нормализации функционирования дипломатических представительств обеих стран и устранению "раздражителей", накопившихся в двустороннем досье".

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2235162-zachem-specposlannik-trampa-priletel-v-rossiyu-i-vstretilsya-s-putinym-otvetili-v-belom-dome/