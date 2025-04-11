"Коалиция желающих" обсудила планы помощи Украине без участия США. Однако с западным контингентом ясности нет

Министры обороны «Коалиции желающих» — возглавляемого Великобританией и Францией объединения нескольких десятков стран ЕС, НАТО и их союзников из более отдаленных регионов мира, собирающихся помочь обеспечить безопасность Украины после возможного прекращения огня, — в четверг собрались в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Приветствуя прибывших коллег, британский министр обороны подчеркнул, что важно быть готовым к моменту, когда будет достигнуто соглашение о мире, чтобы обеспечить после этого безопасность Украины и предотвратить дальнейшую агрессию России.

Прибывшие на встречу министры заявили, что им необходима большая ясность по ряду вопросов — в частности, относительно миссии потенциальных военных сил и правил их взаимодействия, — прежде чем они смогут принять решение об отправке войск.

«Я не исключаю, что Швеция примет участие, но есть ряд вопросов, которые нам необходимо прояснить», — отметил министр обороны Швеции Пол Юнсон. По его словам, пока непонятно, идет ли речь о миротворчестве, сдерживании или поддержке.

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс подчеркнул важность обсуждения того, как будут действовать силы коалиции в различных сценариях, например, при возможной эскалации со стороны России, а также как они будут взаимодействовать с потенциальной миссией по мониторингу режима прекращения огня.

«Важно, чтобы было четкое понимание того, в чем будет заключаться миссия — тогда мы сможем начать наш внутренний процесс принятия решений», — добавил он. По его словам, очень важно, чтобы участвовали и США, но сначала нужно определиться, каков тип миссии и «чего мы ожидаем от американцев».

После встречи он написал у себя в Х, что «мир возможен только в сочетании с военной силой, иначе Россия будет продолжать широкомасштабную агрессию. Наш общий интерес заключается в том, чтобы предотвратить дальнейшую российскую агрессию в Европе».

Министр обороны Великобритании Джон Хили заверил коллег, что планы «реальны и значительны» и «хорошо проработаны».

Хили уточнил, что не рассматривается идея миротворческой миссии, которая бы разделила враждующие стороны по линии фронта. Вместо этого упор делается на усиление украинской армии как ключевой элемент будущего плана.

Министр обороны Франции Себастьен Лекорню поддержал своего британского коллегу, заявив: «Первая гарантия безопасности — это, безусловно, поддержка украинской армии, а значит — отказ от демилитаризации Украины, как того требует Россия».

Вслед за этим в пятницу британский министр обороны Джон Хили и его коллега из Германии Борис Писториус проведут совещание Оборонной контактной группы по Украине, более известной как Рамштайнская группа. С февраля США прекратили председательствовать на ее встречах.

На встрече министры обсудят, что готова предоставить силам коалиции каждая страна-участница, включая логистику и разведывательные возможности в дополнение к воздушным, наземным и морским силам, имея в виду составить приблизительный план к концу апреля.

Однако несколько источников на условиях анонимности сообщили агентству Bloomberg, что между Лондоном и Парижем продолжаются дебаты о том, нужны ли силам коалиции какие-то формы поддержки со стороны США. Администрация Трампа пока не обещала ничего подобного.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер ясно дал понять, что такие силы будут жизнеспособны только при наличии гарантий безопасности от США, обсуждать которые Вашингтон пока отказывается. В феврале, когда коалиция только формировалась, Стармер заявил, что поддержка со стороны США необходима, поскольку гарантия безопасности со стороны США — это «единственный способ» эффективно удержать Россию от повторного нападения на Украину.

Практически с момента объявления о создании Коалиции желающих Великобритания и Франция пытались убедить Дональда Трампа помочь если не войсками, то логистикой, средствами ПВО и разведки. Эти усилия пока не принесли результатов.

Дипломаты, готовившие встречу в штаб-квартире НАТО, по возможности обходили стороной вопрос о том, насколько важно отсутствие США на переговорах, хотя опасения о том, что Трамп может сократить поддержку альянса, никуда не делись, отмечает Financial Times.

Наделение НАТО организационной ролью рассматривается как один из способов обеспечить косвенное участие США, сообщили FT официальные лица, готовившие встречу.

По данным Bloomberg, около 15 стран подтвердили свою готовность предоставить войска для участия в этой операции, в том числе Канада и Австралия. На текущем этапе формально коалиция не связана с НАТО.

Предполагается, что гипотетические силы коалиции будут развернуты только после вступления в силу мирного соглашения. Полностью оснащенная украинская армия будет служить главной линией сдерживания. Европейские войска будут обеспечивать безопасность критически важных объектов национальной инфраструктуры, крупных портов и городов, расположенных вдали от линии фронта. По словам западных чиновников, сильные украинские вооруженные силы являются неотъемлемой частью коалиции.

Президент Украины Владимир Зеленский также заявил, что силы коалиции могут появиться в Украине только после полного прекращения огня.

«Мы обсуждаем вариант, что полное прекращение огня может открыть путь к дипломатическому окончанию войны. Поэтому «Коалиция желающих» может появиться в Украине именно после того, как будет полное прекращение огня», — сказал Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером во вторник.

На следующий день Зеленский заявил, что США должны отвечать за контроль режима прекращения огня, поделив при этом зоны ответственности с другими странами.

«Мы считаем, что самое главное, что может сделать американская сторона, — полное и безусловное прекращение огня. Тогда контролировать этот процесс будет легче со всех сторон. И за контроль должны отвечать американцы. И если они хотят разделить ответственность, мы это проговаривали с европейцами, они могут разделить ответственность при фокусировании и контроль исполнения режима», — сказал Зеленский.

Проблема с этим предложением в том, что США как раз не хотят принимать участия в обеспечении гарантий для послевоенной Украины. Усилия США по принуждению России и Украины к мирному соглашению сходят на нет на фоне растущего разочарования явным нежеланием Москвы принять предложенные условия, новых требований Кремля и отсутствия признаков падения интенсивности военных действий, отмечает FT.

Но учитывая непредсказуемость администрации Трампа как в отношении украинского конфликта, так и в отношении европейской обороны, чиновники хотят, чтобы план развертывания коалиции был готов в ближайшее время, чтобы его можно было реализовать сразу по заключении мирного соглашения.

Вашингтон вообще, по всей видимости, готов начать сворачивать свое военное присутствие в Европе.

Говорившие с Bloomberg на условиях анонимности европейские чиновники заявили, что смирились с тем, что администрация Трампа почти наверняка выведет часть из примерно 80 тысяч американских военнослужащих, размещенных на континенте, в том числе в некоторых восточных странах, для которых Россия представляет наиболее серьезную угрозу, и теперь работают над тем, чтобы ограничить ущерб от этих действий.

Европейцы призывают США координировать любые планы по сокращению своего военного присутствия на континенте, чтобы не дестабилизировать оборонные возможности НАТО, отмечает Bloomberg.