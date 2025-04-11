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Принц Гарри тайно прилетел в Украину

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Принц Гарри в 2023 году
Принц Гарри. Фото: Max Mumby / Indigo / Getty Images

Принц Гарри в четверг, 10 апреля, тайно прилетел в Украину - наследник британского престола посетил реабилитационный центр во Львове, передает NUR.KZ со ссылкой на The Telegraph.

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По данным газеты, хотя принц Гарри уже несколько лет живет с семьей в США, в Украину он прилетел из Лондона. Предполагается, что его поездка состоялась сразу после судебного слушания в британской столице - Гарри в суде отстаивал свое право на госохраны для себя и своей семьи.

Отмечается, что принц Гарри стал вторым членом королевской семьи, посетившим Украину с момента начала войны в 2022 году. В прошлом году там побывала Софи, герцогиня Эдинбургская, невестка Елизаветы II.

"Визит герцога в район, который часто становится целью российских ракет, не был объявлен до тех пор, пока он не покинул Великобританию. Понятно, что Букингемский дворец не был уведомлен о поездке заранее, поскольку Гарри больше не является действующим членом королевской семьи", - говорится в сообщении.

Как пишет издание, Гарри пообщался с ранеными украинскими ветеранами и встретился с Натальей Калмыковой, министром по делам ветеранов Украины.

"Визит герцога, проживающего в Калифорнии, можно рассматривать как послание президенту США Дональду Трампу, который выразил свое разочарование Владимиром Зеленским и призвал к прекращению войны", - считает издание.

Кроме того, его поездка совпала с обсуждением в Великобритании планов разместить свои войска в Украине.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2234850-princ-garri-tayno-priletel-v-ukrainu/