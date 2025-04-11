Трамп: Мне не нужен Илон Маск, но он мне нравится

Президент США Дональд Трамп на заседании кабмина похвалил Илона Маска за работу Департамента государственной эффективности и Tesla, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Трамп заявил, что Илон Маск проделал "фантастическую работу" на посту руководителя Департамента государственной эффективности (DOGE).

"Мне не нужен Илон ни для чего, кроме того, что он мне нравится. Но я говорю вам, этот парень, этот парень проделал фантастическую работу. Мне не нужна его машина [Tesla], хотя я купил одну»", — сказал Трамп.

По словам президента, автомобиль он захотел приобрести "по максимальной цене" и "заплатил кучу денег за эту тачку". Трамп рассказал, что дает поездить на ней "ребятам из офиса" и похвалил Маска, поскольку он делает отличные машины.

Как напоминает издание, Маск сблизился с Трампом в период предвыборной компании, как писала The Washington Post, бизнесмен вложил почти $290 млн в поддержку нынешнего президента и других республиканцев на выборах.

DOGE в администрации Трампа занялась снижением расходов, прежде всего за счет сокращения числа работников органов власти — в отставку отправили около 75 тыс. человек, кроме того, было фактически расформировано Агентство США по международному развитию (USAID).