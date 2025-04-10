Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Китай сократит импорт американских фильмов из-за пошлин Трампа

Опубликовано:

Пустой зал в кинотеатре
Кинотеатр. Иллюстративное фото: pixabay.com

На фоне введения новых пошлин США в Китае решили сократить импорт американских фильмов - ранее Дональд Трамп поднял пошлины до 125 процентов.

Заявление о сокращении количества импортируемых американских фильмов сделало Национальное управления по делам кинематографии КНР, пишет РИА Новости.

"Ошибочные действия правительства США по злоупотреблению пошлинами в отношении Китая неизбежно приведут к дальнейшему снижению благосклонности внутренней аудитории к американским фильмам", - заявили в ведомстве.

В управлении пообещали уважать выбор зрителей и умеренно сокращать количество импортируемых фильмов США, руководствуясь правилами рынка.

Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.

Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.

После этого Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай до 8 апреля должен отменить ответные пошлины, в противном случае США введут дополнительные пошлины.

Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран.

Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Дональд Трамп
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2234796-kitay-sokratit-import-amerikanskih-filmov-iz-za-poshlin-trampa/