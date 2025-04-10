Китай сократит импорт американских фильмов из-за пошлин Трампа
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На фоне введения новых пошлин США в Китае решили сократить импорт американских фильмов - ранее Дональд Трамп поднял пошлины до 125 процентов.
Заявление о сокращении количества импортируемых американских фильмов сделало Национальное управления по делам кинематографии КНР, пишет РИА Новости.
"Ошибочные действия правительства США по злоупотреблению пошлинами в отношении Китая неизбежно приведут к дальнейшему снижению благосклонности внутренней аудитории к американским фильмам", - заявили в ведомстве.
В управлении пообещали уважать выбор зрителей и умеренно сокращать количество импортируемых фильмов США, руководствуясь правилами рынка.
Напомним, 2 апреля Трамп объявил о введении пошлин в отношении 185 стран. Тарифы составили от 10 до 50 процентов. В список стран, в отношении которых Штаты ввели пошлин, попал и Казахстан.
Тогда Китай заявил о намерении ввести контрмеры и ввел ответные тарифы в отношении США - дополнительные пошлины в 34% на всю импортируемую продукцию.
После этого Трамп поставил Китаю ультиматум: президент США заявил, что Китай до 8 апреля должен отменить ответные пошлины, в противном случае США введут дополнительные пошлины.
Китай не стал отменять введенные тарифы, в итоге США повысили пошлины до 125%, приостановив при этом введение тарифов для других стран.
Русская служба Би-би-си отмечала, что до этого Китай давал понять, что не собирается уступать перед угрозами со стороны Трампа и поддаваться на "шантаж" Вашингтона. В Пекине заявляли, что будут "бороться до конца" в торговой войне.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2234796-kitay-sokratit-import-amerikanskih-filmov-iz-za-poshlin-trampa/