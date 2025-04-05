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Новости русской службы Би-би-си

Российские военные атаковали Кривой Рог: 19 человек погибли, десятки — получили ранения

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Пожар в результате атаки
Пожар. Фото: t.me/dsns_telegram

В пятницу вечером Кривой Рог подвергся сначала ракетному обстрелу, в результате которого по последним данным погибли 18 человек, затем — налету беспилотников, сообщили власти Днепропетровской области. В Минобороны России утверждают, что нанесли ракетный удар «по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами». Украинские власти говорят, что атака пришлась по жилому району рядом с детской площадкой.

Первые сообщения об атаке по Кривому Рогу начали поступать около 7 вечера по московскому времени.

Мэр города Александр Вилкул написал, что российские военные «ударили баллистической ракетой в центр жилого микрорайона», «рядом с детской площадкой». По его словам, «ракета взорвалась в воздухе — специально чтобы больше пострадало людей».

По последним данным погибли 18 человек, и половина из них — дети. Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак уточнил, что пострадал 61 человек — среди них 12 детей. «В больницах находятся 40 горожан. Остальные под амбулаторным наблюдением», — написал он.

По его словам, самому маленькому пострадавшему от атаки — 3 месяца. У него резаные раны, уточнил глава Днепропетровской ОВА.

Также получили повреждения несколько многоквартирных домов — это пяти-, девяти- и четырнадцатиэтажки. В некоторых домах отсутствует газ, добавил Александр Вилкул.

В Минобороны России удар по Кривому Рогу подтвердили. В российском военном ведомстве утверждают, что он был нанесен «ракетой в фугасном снаряжении по месту проведения совещания с командирами соединений и западными инструкторами в одном из ресторанов города Кривой Рог».

В украинском Генштабе это заявление назвали ложью, добавив, что ракета «Искандер-М» поразила «жилой массив и детскую площадку».

«Очередным нарушением норм международного гуманитарного права коварный противник демонстрирует, что отнюдь не стремится к миру, зато имеет целью продолжить захватническую войну на уничтожение против Украины и всех украинцев», — говорится в заявлении Генштаба.

Удар по Кривому Рогу совпал с брифингом Владимира Зеленского, для которого Кривой Рог — родной город. В начале брифинга Зеленский заявил:

«Это лицо русских, оно, в принципе не меняется с начала этой войны, — ударили по детской площадке».

Кроме того, отвечая на вопросы о «красных линиях» для Украины на мирных переговорах и возможности вести переговоры с российской стороной напрямую, президент Украины ответил: «Как разговаривать напрямую с баллистическими ракетами?»

Вторая атака за вечер

Незадолго до полуночи мэр Кривого Рога сообщил о новой атаке по городу — теперь беспилотниками. В результате этого налета пять человек получили ранения, погибла пожилая женщина — она сгорела в частном доме, в который попал дрон, написал Александр Вилкул. Таким образом, общее число погибших достигло 19 человек.

Сергей Лысак добавил, что в результате атаки беспилотников в частном секторе города возникли возгорания: огнем были охвачены дома и инфраструктура. Также были «перебиты рельсы и контактная сеть», написал Вилкул.

Около 3 часов ночи по московскому времени он сообщил о завершении аварийно-спасательных работ на всех местах атак.

После этого в ГСЧС Украины уточнили, что число пострадавших от налета беспилотников возросло до 7 человек.

Ситуация в Украине
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2233352-rossiyskie-voennye-atakovali-krivoy-rog-19-chelovek-pogibli-desyatki-poluchili-raneniya/

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