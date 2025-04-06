FT: Зеленский намерен расследовать утечку данных по сделке с США по полезным ископаемым

СБУ Украины поручено провести расследование утечки данных по проекту соглашения с США о полезных ископаемых. Чиновников проверяют на детекторе лжи, передает NUR.KZ со ссылкой на Financial Times.

Как пишет издание со ссылкой на украинские источники, президент Украины Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины (СБУ) расследовать утечку данных о проекте соглашения с США, согласно которому американские компании получают приоритетный доступ к добыче всех украинских полезных ископаемых.

Сообщается, что в рамках инициированного властями Украины расследования чиновников из различных ведомств проверяют с использованием детектора лжи.

"В Украине заявили, что были застигнуты врасплох масштабом последних требований США и считают политически несостоятельными некоторые части предложения Вашингтона по извлечению прибыли из инфраструктуры их страны", - говорится в материале издания.

На днях сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский на брифинге подтвердил, что Киев на переговорах с США по ресурсной сделке будут представлять юристы.

Напомним, в начале февраля президент США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы.

После этого Зеленский отметил, что разработка США редкоземельных металлов Украины - это один из пунктов, которые есть в его "Плане победы" (комплексное предложение Зеленского, представленное Трампу в сентябре 2024 года).

В Кремле идею сотрудничества США и Украины по редкоземельным металлам назвали не помощью, а коммерческим предложением.

Позже стало известно, что Зеленский отказался подписывать подобное соглашение, объяснив это тем, что в нем нет никаких гарантий для Украины. После чего Трамп обвинил Киев в срыве сделки, а также назвал Зеленского диктатором за его нежелание проводить президентские выборы в Украине.

Однако после этого СМИ сообщили, что администрация Трампа предоставила Украине "улучшенный проект" соглашения о добыче полезных ископаемых на территории страны.

На днях президент Украины заявил, что Киев получил от США проект нового соглашения по критически важным полезным ископаемым, который "полностью отличается от прежнего рамочного документа". По словам Владимира Зеленского, Украина не будет воспринимать предоставленную военную помощь как долг.