Сенатор 25 часов подряд критиковал Трампа и побил рекорд в США

Представитель Демократической партии США Кори Букер побил рекорд США, выступив в сенате с речью, которая продолжалась 25 часов и 4 минуты, передает NUR.KZ со ссылкой на NBC News.

По данным телеканала, Кори Букер установил рекорд самой длинной речи в истории сената, которую он начал еще в понедельник, вечером 31 марта. Во время своего выступления он раскритиковал действующего президента страны Дональда Трампа и его администрацию, в том числе по вопросам внешней политики страны.

"Букер, демократ из Нью-Джерси, превзошел предыдущий рекорд в 24 часа 18 минут, установленный в 1957 году сенатором Стромом Термондом из Южной Каролины, с речью, которая длилась 25 часов 4 минуты", - отмечает издание.

Когда он побил рекорд, Букера встретили бурными аплодисментами коллеги-демократы в Сенате и одна республиканка, сенатор Синтия Ламмис из Вайоминга. Также отмечается, что прямая трансляция речи на аккаунте сенатора в TikTok собрала более 350 миллионов лайков. Сам он после сообщил, что получил более 28 тыс. голосовых сообщений с поддержкой.

По информации издания, Букер оставался стоять и не покидал зал для перерыва в туалет в течение всей своей речи. К нему время от времени присоединялись другие сенаторы-демократы, которые вмешивались, чтобы выступить и задать вопросы, в то время как Букер давал своему голосу отдохнуть.

"Я стою уже 12 часов и все еще силен, потому что этот президент неправ, и он нарушает принципы, которые нам дороги, и принципы этого документа, которые так ясны и понятны", - сказал Букер во время своей речи.

Сообщается, что его речь была основана на 1164 страницах подготовленного материала. Кроме того, что из-за его выступления голосование по отмене пошлин на канадский импорт, которое ожидалось во вторник, теперь, вероятно, состоится сегодня, в среду.

Позже Букер рассказал журналистам, что, готовясь к речи, он перестал есть за несколько дней до ее начала.

"Моя стратегия заключалась в том, чтобы перестать есть - я думаю, я перестал есть в пятницу, а затем перестал пить накануне", - сказал он, добавив, что эти решения привели к его обезвоживанию и спазмам мышц.

Напомним, 1 февраля США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. В ответ на это Канада и Мексика заявили о введении ответных пошлин и принятии нетарифных мер, в том числе связанных с энергоресурсами и критически важными материалами. А в Китае обещали подать иск против США во Всемирную торговую организацию, что Пекин и сделал в начале марта.

На прошлой неделе стало известно, что Трамп ввел пошлины на импорт автомобилей, произведенных не в США. Кроме того, он пригрозил еще более жесткими пошлинами Евросоюзу и Канаде, если они будут сотрудничать с целью "нанести экономический ущерб США".

Сегодня мы писали, что глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что у Европы есть ответный план, если Трамп все же введет масштабные пошлины на товары из Евросоюза.

СМИ называют происходящее торговой войной между странами. Кто от нее уже пострадал, ранее рассказывала Русская служба BBC.