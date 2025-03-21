Суд в США заблокировал команде Илона Маска доступ к персональным данным американцев

Окружной судья США временно заблокировала доступ DOGE Илона Маска к системам соцобеспечения, где хранятся персональные данные миллионов американцев, передает NUR.KZ со ссылкой на CBS News.

Как сообщает издание, окружной судья США Эллен Холландер в штате Мэриленд временно заблокировала доступ Департаменту эффективности правительства (DOGE) Илона Маскак системам социального обеспечения, где хранятся персональные данные миллионов американцев.

Она назвала действия команды Маска "экспедицией по выуживанию" личной информации. Постановление также требует от DOGE удалить все персональные данные, уже находящиеся в его распоряжении.

"Защита, по всей видимости, не разделяет обеспокоенности по поводу конфиденциальности миллионов американцев, чьи данные были предоставлены филиалам DOGE без их согласия и которые содержат конфиденциальную, деликатную и личную информацию", - заявила Холландер.

В материале отмечается, что решение судьи вынесено в ответ на иску, поданный профсоюзами, пенсионерами и правозащитной группой Democracy Forward. В документе подчеркивается, что действия DOGE нарушают законы о неприкосновенности частной жизни и создают серьезные риски для информационной безопасности.