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"Срок действия - бессрочный": депутат раскрыл подробности возможной сделки Украины и США по минералам

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Крупным планом документ, в котором ищут информацию
Коллеги изучают документ: Freepik

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что новый проект соглашения Украины и США включает в себя все украинские полезные ископаемые, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Издание цитирует слова депутата Верховной рады Украины Ярослава Железняка, который опубликовал пост в Telegram-канале.

Согласно информации депутата, управление инвестиционным фондом предлагают возложить на пять человек, трое из которых представляют США и наделены правом вето.

Также в документе, согласно информации издания, речь идет о совместной добыче государственными и частными компаниями всех полезных ископаемых Украины, в том числе нефти и газа.

При этом срок действия соглашения бессрочный, а его изменения или прекращение возможно только при одобрении Вашингтона.

"Сразу говорю, что это не финальный документ. И я надеюсь, что украинская сторона будет требовать и добьется значительных изменений к нему. Но текст, который я видел, это ужас", - цитирует издание депутата.

Напомним, в начале февраля глава США Дональд Трамп заявил, что помощь Украине будет продолжена, если та пообещает поставлять США редкоземельные металлы.

После этого Зеленский отметил, что разработка США редкоземельных металлов Украины - это один из пунктов, которые есть в его "Плане победы" (комплексное предложение Зеленского, представленное Трампу в сентябре 2024 года).

В Кремле идею сотрудничества США и Украины по редкоземельным металлам назвали не помощью, а коммерческим предложением.

Позже стало известно, что Зеленский отказался подписывать подобное соглашение, объяснив это тем, что в нем никаких гарантий для Украины. После чего Трамп обвинил Киев в срыве сделки, а также назвал Зеленского диктатором за его нежелание проводить президентские выборы в Украине.

Однако после этого СМИ сообщили, что администрация Трампа предоставила Украине "улучшенный проект" соглашения о добыче полезных ископаемых на территории Украины.

На днях президент США Дональд Трамп снова высказался о сделке с Украиной по редкоземельным металлам и заявил, что она почти заключена.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2231007-srok-deystviya-bessrochnyy-deputat-raskryl-podrobnosti-vozmozhnoy-sdelki-ukrainy-i-ssha-po-mineralam/