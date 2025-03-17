"Никогда не были ближе": в Белом доме заявили о скором заключении мира между Украиной и Россией

В Белом доме снова высказались о ситуации в Украине и заявили, что заключение мирного соглашения с Россией "как никогда близко", передает NUR.KZ со ссылкой на Times.

Сегодня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт озвучила позицию США по нескольким вопросам, касающимся внешней политики страны. Трансляция брифинга велась на сайте Белого дома.

Как передает корреспондент Times с брифинга, в Белом доме заявили, что они "никогда не были ближе к мирному соглашению" между Украиной и Россией, чем сейчас.

"Мы находимся на 10-ярдовой линии мира, и мы никогда не были ближе к мирному соглашению, чем в этот момент. Президент полон решимости его достичь", - заявила Ливитт.

Как уточняет издание, Ливитт добавила, что президент Трамп "готов" ввести санкции против России, если это будет необходимо. Также Ливитт подтвердила, что Трамп и Владимир Путин проведут телефонный разговор завтра, 18 марта.

Кроме того, Белый дом подтвердил, что раздел украинских земель и активов обсуждался с Киевом ранее, перед завтрашним телефонным разговором.

"На вопрос, будет ли Трамп обсуждать "раздел" территории Украины во время завтрашнего разговора, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что этот вопрос "был частью обсуждения между командой президента и украинцами".

Ливитт отказалась обсуждать детали завтрашних переговоров, добавив, что "не собирается вдаваться в это", - сообщает издание.

Напомним, ранее Дональд Трамп анонсировал переговоры США и России и свой разговор с Путиным. На вопрос о том, каких уступок он хотел бы добиться от Путина, Трамп ответил, что большая часть обсуждения будет посвящена территориям.

"Мы будем говорить о земле, мы будем говорить об электростанциях — это, знаете ли, большой вопрос", - заявил глава США, добавив, что речь пойдет и о "разделе определенных активов".

Предыдущий телефонный разговор Трампа и Путина состоялся в середине февраля. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

А на прошлой неделе Трамп опубликовал пост, заявив об "очень хороших и продуктивных переговорах" с российским президентом.

"Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится", - написал Трамп.

Белом дому пришлось разъяснить, что Трамп не имел в виду личные переговоры с Путиным, а имел в виду встречу главы РФ и представителя президента США Уиткоффа.