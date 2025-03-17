Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

"Никогда не были ближе": в Белом доме заявили о скором заключении мира между Украиной и Россией

Опубликовано:

Пресс-секретарь Белого дома
Кэролайн Ливитт. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

В Белом доме снова высказались о ситуации в Украине и заявили, что заключение мирного соглашения с Россией "как никогда близко", передает NUR.KZ со ссылкой на Times.

Сегодня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт озвучила позицию США по нескольким вопросам, касающимся внешней политики страны. Трансляция брифинга велась на сайте Белого дома.

Как передает корреспондент Times с брифинга, в Белом доме заявили, что они "никогда не были ближе к мирному соглашению" между Украиной и Россией, чем сейчас.

"Мы находимся на 10-ярдовой линии мира, и мы никогда не были ближе к мирному соглашению, чем в этот момент. Президент полон решимости его достичь", - заявила Ливитт.

Как уточняет издание, Ливитт добавила, что президент Трамп "готов" ввести санкции против России, если это будет необходимо. Также Ливитт подтвердила, что Трамп и Владимир Путин проведут телефонный разговор завтра, 18 марта.

Кроме того, Белый дом подтвердил, что раздел украинских земель и активов обсуждался с Киевом ранее, перед завтрашним телефонным разговором.

"На вопрос, будет ли Трамп обсуждать "раздел" территории Украины во время завтрашнего разговора, пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт заявила, что этот вопрос "был частью обсуждения между командой президента и украинцами".

Ливитт отказалась обсуждать детали завтрашних переговоров, добавив, что "не собирается вдаваться в это", - сообщает издание.

Напомним, ранее Дональд Трамп анонсировал переговоры США и России и свой разговор с Путиным. На вопрос о том, каких уступок он хотел бы добиться от Путина, Трамп ответил, что большая часть обсуждения будет посвящена территориям.

"Мы будем говорить о земле, мы будем говорить об электростанциях — это, знаете ли, большой вопрос", - заявил глава США, добавив, что речь пойдет и о "разделе определенных активов".

Предыдущий телефонный разговор Трампа и Путина состоялся в середине февраля. В Кремле подтвердили факт переговоров и сообщили, что Путин пригласил Трампа в Москву.

А на прошлой неделе Трамп опубликовал пост, заявив об "очень хороших и продуктивных переговорах" с российским президентом.

"Вчера у нас были очень хорошие и продуктивные переговоры с президентом России Владимиром Путиным, и есть очень хорошие шансы, что эта ужасная, кровавая война наконец-то закончится", - написал Трамп.

Белом дому пришлось разъяснить, что Трамп не имел в виду личные переговоры с Путиным, а имел в виду встречу главы РФ и представителя президента США Уиткоффа.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2228831-nikogda-ne-byli-blizhe-v-belom-dome-zayavili-o-skorom-zaklyuchenii-mira-mezhdu-ukrainoy-i-rossiey/