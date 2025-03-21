Трамп назвал ложью сообщение NYT о брифинге для Маска по планам на случай войны с Китаем

Дональд Трамп в Truth Social опроверг публикацию The New York Times (NYT) о том, что Пентагон намерен провести для Илона Маска брифинг по планам на случай возможного конфликта с КНР, передает NUR.KZ.

"Фейковые новости опять за свое, на этот раз - провальная The New York Times. Они заявили, что Илон Маск завтра отправится в Пентагон, чтобы ему провели брифинг о возможной "войне с Китаем". Какая нелепость.

Китай даже не упомянут и не будет обсуждаться. Как же это позорно, что дискредитировавшие себя СМИ могут придумывать такую ложь. В любом случае эта история совершенно не соответствует действительности", - написал Дональд Трамп в соцсети.

Напомним, в начале февраля в США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Согласно заявлению Белого дома, пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая - 10%. Нововведения вступило в силу 1 февраля.

После этого стало известно, что Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая, повысив до 20%. А Китай подал иск в ВТО из-за повышения пошлин Соединенными Штатами.

А 10 марта, в Китае вступили в силу новые пошлины на сельскохозяйственную продукцию из США. Отмечалось, что Китай ввел пошлины в ответ на действия США.

СМИ называют происходящее торговой войной между странами.

Недавно также стало известно, что Вашингтон и Пекин начали обсуждение возможной встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в июне в Белом доме.