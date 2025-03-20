Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Белый дом обвинил Байдена в убийстве миллионов кур перед инаугурацией Трампа

Опубликовано:

Петух и курица стоят на зеленой траве
Петух и курица. Иллюстративное фото: pixabay.com

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети Х заявила, что Байден "убил миллионы кур перед инаугурацией Дональда Трампа", передает NUR.KZ.

"Посмотрите на это! Администрация Байдена убила почти 8 млн кур перед инаугурацией президента Трампа, что привело к сокращению поставок и росту цен.

Яичный кризис в США - это кризис Джо Байдена, но президент Трамп и министр сельского хозяйства Брук Роллинз решают эту проблему", - написала Ливитт.

Как уточняет РБК, к посту Ливитт прикрепила график с числом домашней птицы, отбракованной из-за заражения птичьим гриппом. На нем видно, что в декабре и январе — перед инаугурацией президента США Дональда Трампа — были два резких скачка по числу зараженных животных.

Отмечается, что эпидемия птичьего гриппа, от которого в последнем квартале 2024 года в США погибли более 20 млн кур-несушек, привела к нехватке яиц и резкому скачку цен на них в стране.

Минсельхоз США сообщал, что в конце прошлого месяца средняя цена за 12 яиц в штатах среднего Запада составила 8,41 доллара (4227 тенге), что является рекордным показателем.

При этом ранее США импортировали яйца в том числе из Канады, но из-за торговой войны, объявленной Трампом, эксперты не ожидают увеличения импорта.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Дональд Трамп
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2229873-belyy-dom-obvinil-baydena-v-ubiystve-millionov-kur-chtoby-sorvat-inauguraciyu-trampa/