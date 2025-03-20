Белый дом обвинил Байдена в убийстве миллионов кур перед инаугурацией Трампа

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в соцсети Х заявила, что Байден "убил миллионы кур перед инаугурацией Дональда Трампа", передает NUR.KZ.

"Посмотрите на это! Администрация Байдена убила почти 8 млн кур перед инаугурацией президента Трампа, что привело к сокращению поставок и росту цен.

Яичный кризис в США - это кризис Джо Байдена, но президент Трамп и министр сельского хозяйства Брук Роллинз решают эту проблему", - написала Ливитт.

Как уточняет РБК, к посту Ливитт прикрепила график с числом домашней птицы, отбракованной из-за заражения птичьим гриппом. На нем видно, что в декабре и январе — перед инаугурацией президента США Дональда Трампа — были два резких скачка по числу зараженных животных.

Отмечается, что эпидемия птичьего гриппа, от которого в последнем квартале 2024 года в США погибли более 20 млн кур-несушек, привела к нехватке яиц и резкому скачку цен на них в стране.

Минсельхоз США сообщал, что в конце прошлого месяца средняя цена за 12 яиц в штатах среднего Запада составила 8,41 доллара (4227 тенге), что является рекордным показателем.

При этом ранее США импортировали яйца в том числе из Канады, но из-за торговой войны, объявленной Трампом, эксперты не ожидают увеличения импорта.