WSJ: Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на день рождения в Белом доме

Вашингтон и Пекин начали обсуждение возможной встречи Дональда Трампа и Си Цзиньпина в июне в Белом доме, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Об этом газете сообщили осведомленные источники.

Отмечается, что обсуждения пока находятся на ранней стадии. При этом встреча может и вовсе не состояться, поскольку Трамп ранее ввел тарифы на товары из Китая, чем вызвал недовольство Пекина.

"Трамп и Си через своих представителей выразили заинтересованность в саммите еще в ноябре, когда Трамп победил на выборах. Последние переговоры о потенциальном саммите в месяце, когда оба лидера празднуют дни рождения, сигнализируют о готовности обеих сторон привнести некоторую добрую волю в отношения на фоне торговой напряженности, которая расстроила мировые рынки и бизнес", - говорится в материале.

Как пишет издание, что Си Цзиньпин родился 15 июня 1953 года, а Трамп - 14 июня 1946 года.

Белый дом и посольство Китая отказались от комментариев, не подтвердив информацию о встрече.

Напомним, в начале февраля в США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Согласно заявлению Белого дома, пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая - 10%. Нововведения вступило в силу 1 февраля.

После этого стало известно, что Трамп удвоил импортные пошлины на товары из Китая, повысив до 20%. А Китай подал иск в ВТО из-за повышения пошлин Соединенными Штатами.

А вчера, 10 марта, в Китае вступили в силу новые пошлины на сельскохозяйственную продукцию из США. Отмечалось, что Китай ввел пошлины в ответ на действия США.

СМИ называют происходящее торговой войной между странами.