WSJ: Трамп решил закрыть Министерство образования США

Белый дом анонсировал подписание президентом США Дональдом Трампом указа о закрытии Министерства образования США, передает NUR.KZ со ссылкой на The Wall Street Journal.

Как пишет издание, ссылаясь на информационный бюллетень Белого дома, указ Трампа обяжет министра образования США Линду Макмэхон принять все необходимые меры для содействия закрытию министерства и "возвращению полномочий в сфере образования штатам".

Ожидается, что указ будет подписан в ближайшие недели. При этом в Белом доме признают, что для принятия окончательного решения о закрытии потребуется одобрения Конгресса.

По данным газеты, министерство уже сократило штат почти наполовину и сейчас работает над отменой грантов и контрактов.

Представитель Белого дома Харрисон Филдс заявил, что указ президента "даст возможность родителям, штатам и сообществам взять под контроль и улучшить условия для всех учащихся".

Между тем, как пишет РБК, Трамп неоднократно призывал закрыть Минобразования США. В декабре 2024 года — еще во время своей предвыборной кампании — он пообещал упразднить ведомство, обосновывая это тем, что деятельность департамента избыточна и создает лишнюю бюрократию. Функции ведомства, считает Трамп, могут выполнять департаменты на уровне штатов.

Однако глава Национальной ассоциации образования Бекки Прингл считает, что указ Трампа может "нанести ущерб всем студентам, увеличив размеры классов, сократив программы профессиональной подготовки, сделав высшее образование более дорогим и недоступным".

Отметим, что в начале марта американские СМИ сообщали, что все работники Министерства здравоохранения и соцслужб получили на свою почту письма с предложением уволиться.

Сообщалось, что предложение является частью усилий администрации Трампа по сокращению численности федеральной рабочей силы и сокращению бюджета правительства посредством массовых увольнений и финансовых сокращений. Этот процесс в основном осуществлялся через DOGE, возглавляемый Маском.

СМИ сообщали, что с января в США работы лишились больше 62 тысяч сотрудников федеральных агентств. Это самый высокий уровень увольнений с июля 2020 года.

Добавим, ранее появилась информация, что госсекретарь США Марко Рубио разругался с Илоном Маском из-за призывов Маска к массовым увольнениям в Госдепартаменте, который возглавляет Рубио. Эти слухи прокомментировал сам Трамп.

СМИ также писали, что Трамп созвал министров, где заявил, что решающее слово в вопросах кадровой политики имеют руководители федеральных агентств, а не глава DOGE Илон Маск.

По словам Трампа, Маск может лишь давать рекомендации по кадровым вопросам главам ведомств, а финальные решения остаются за ними. На этой встрече присутствовал и сам Илон Маск.