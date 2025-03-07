СМИ: Сторонники Башара Асада организовали серию нападений на силовиков в Сирии

Сторонники экс-президента Сирии Башара Асада организовали серию нападений в провинции Латакия на сотрудников службы безопасности новых властей. Сообщается о жертвах и раненых.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ, вооруженные формирования, поддерживающие бывшего президента Сирии Башара Асада, атаковали контрольно-пропускной пункт сил безопасности новых сирийских властей в окрестностях города Джабла, недалеко от которого распложена российская авиабаза Хмеймим.

Армия новых властей, по данным РИА Новости, направила в район Джаблы дополнительные силы для наведения порядка и противодействия напавшим. В результате нападений, по последним данным, убиты 16 силовиков.

В Латакии до утра пятницы объявлен комендантский час. В городе, как пишет РБК, тоже вспыхнули антиправительственные протесты. Местные жители сообщают, что силы безопасности открыли стрельбу, чтобы разогнать толпу.

По данным директора управления общественной безопасности Латакии Мустафы Кнефати, есть "многочисленные жертвы и раненые" среди военных, сообщает издание.

Напомним, в начале декабря столица Сирии оказалась в руках повстанцев спустя менее, чем две недели после того, как они начали наступление и взяли под контроль несколько крупных сирийских городов.

После этого президент Сирии Башар Асад принял решение оставить президентский пост и покинул страну, дав указание осуществить передачу власти мирным путем.

Премьер-министр Сирии заявил, что готов принимать любые меры по "передаче" власти после того, как президент Башар Асад бежал из Дамаска, когда повстанцы вошли в столицу.

Позже несколько российских СМИ, ссылаясь на собственные источники, сообщили, что Асад вместе с семьей прибыл в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин лично принял решение о предоставлении убежища Башару Асаду.

Президент США Джо Байден назвал произошедшее "актом справедливости", заявив, что теперь "многострадальный сирийский народ получил возможность построить лучшее будущее для своей гордой страны".

Позже сообщалось, что США и Турция пришли к согласию по вопросу урегулирования ситуации в Сирии и своих действий в этой стране.

В конце января в Сирии назначили временного президента, распустили армию и отменили Конституцию.