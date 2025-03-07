Трамп вновь отсрочил введение пошлин против Мексики и Канады

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении отсрочки тарифов почти на месяц для товаров из Канады и Мексики. Но это касается не всех товаров, передает NUR.KZ со ссылкой на CNN.

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В указе речь идет о товарах из Канады и Мексики, попадающих под действие договора о свободной торговле USMCA.

Как уточняет телеканал, USMCA — это соглашение между США, Мексикой и Канадой, заключенное Трампом во время его первого срока, которое превращает три североамериканские страны в зону свободной торговли.

Ранее Трамп объявил о приостановке действия пошлин на все товары из Мексики, подпадающие под действие договора о свободной торговле USMCA, однако принятый в четверг указ добавляет к отсрочке и Канаду.

Сам Трамп объяснил, что принял такое решение после разговора с главой Мексики Клаудией Шейнбаум. По его словам, пошлины на эти товары начнут действовать 2 апреля.