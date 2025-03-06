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Макрон объявил о начале дебатов по использованию ядерного оружия Франции

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Испытание ядерного оружия в штате Невада, США
Ядерный взрыв. Иллюстративное фото: CORBIS/Corbis via Getty Images

Эмманюэль Макрон в ходе прямого телеобращения сообщил, что решил открыть "стратегические дебаты" о защите европейских союзников Франции французским ядерным оружием, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

"Я решил открыть стратегическую дискуссию о защите наших союзников на европейском континенте с помощью нашего ядерного сдерживания", — объявил президент Франции.

Однако при этом Макрон подчеркнул что "что бы ни случилось, решение [о применении ядерного оружия] всегда было и будет в руках президента Франции".

После выхода Великобритании из ЕС единственной страной союза, имеющей на вооружение ядерное оружие, осталась Франция. На территории Европы размещены американские ядерные боеголовки, однако после прихода к власти Дональда Трампа активизировались дебаты о возможном выводе американских сил из Старого Света.

Издание уточняет, что Франция — одна из девяти стран "ядерного клуба". По данным Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI), к началу 2023 года в ее арсенале насчитывалось 290 ядерных боеголовок.

В 2017 году Париж выпустил "Стратегический обзор по вопросам обороны и национальной безопасности", где обозначил суть своей ядерной политики: французское "сдерживание исключительно оборонительное"; применение ядерного оружия "было бы возможно только в чрезвычайных обстоятельствах законной самообороны", поэтому такие вооружения — "гарантия безопасности, защиты и независимости нации".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2225870-makron-obyavil-o-nachale-debatov-po-ispolzovaniyu-yadernogo-oruzhiya-francii/