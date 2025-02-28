Ким Чен Ын призвал быть готовыми использовать ядерное оружие

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын призвал к готовности использовать ядерное оружие для обороны - такой призыв он сделал во время очередных испытаний стратегических крылатых ракет.

Цель учений заключалась в демонстрации способности Вооруженных сил КНДР нанести контрудар в любом пространстве, пишет РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи.

"Ким Чен Ын отметил, что самые усовершенствованные силы сдерживания и обороноспособность гарантируются мощной наступательной силой. Он подчеркнул: более последовательно совершенствовать боеготовность ядерных вооруженных сил, быть в полной готовности к их использованию и тем самым с помощью надежного ядерного щита вечно защищать суверенитет и безопасность государства, - это ответственная миссия и обязанность ядерных Вооруженных сил Республики", - цитирует издание.

Отмечается, что эти испытания стали четвертыми с начала 2025 года.

Напомним, в ноябре 2024 года в одном из выступлений перед руководителями батальонов армии КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости завершения подготовки к войне.

Глава Северной Кореи обратился ко всем уровням вооруженных сил с призывом сосредоточить все усилия на завершении подготовки к войне, чтобы отвечать вызовам революции и времени.

А в конце 2023 года Ким Чен Ын заявил, что военная ситуация на Корейском полуострове достигла крайней точки, поэтому армии нужно ускорить подготовку к войне, а армия страны должна непрерывно готовиться завоевать всю территорию Южной Кореи.