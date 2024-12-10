"Ответ будет мгновенным": Лукашенко предупредил о наличии у Беларуси ядерного оружия

Президент Беларуси Александр Лукашенко подтвердил, что в стране есть ядерное оружие, сообщает БелТА. По его словам, он предупредил об этом остальные страны.

"Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук. Многие пишут: "А, это шутка, никто ничего не ввез". Ввезли. А то, что они говорят, что это шутка, значит, они прозевали. Они даже не заметили, как мы сюда их завезли", - сказал Лукашенко.

Сообщается, что он сделал соответствующее заявление, отвечая на вопрос о планах разместить в Беларуси российский ракетный комплекс "Орешник", который не является ядерным оружием, но имеет большую мощь.

"Если ядерное оружие применить, это большая ответственность. По крайней мере после Хиросимы, Нагасаки никто еще кнопку ядерного оружия не нажал. Мощнейшие крупные государства, не говоря о Беларуси.

Но я предупредил всех своих врагов, "друзей" и соперников: если только вы наступите на линию государственной границы, ответ будет мгновенным. Я не буду смотреть - ядерное оружие или еще какое-то. Об этом мы условились с россиянами еще до того, как они вернули нам ядерное оружие. Еще не то оружие, которое мы им отдали. Там было стратегическое оружие. А это тактическое ядерное оружие. Хотя, наверное, в 5 раз мощнее, чем этот "Орешник", - добавил президент Беларуси.

Отметим, что о размещении ядерного оружия на территории Беларуси в марте 2023 года заявил президент России Владимир Путин в интервью одному из государственных телеканалов.

Вскоре после этого Лукашенко заявил, что перемещение ядерных боеприпасов из России в Беларусь уже началось. Позже, в одном из интервью, он сказал, что сам попросил Путина завезти ядерное оружие в страну.

В июне прошлого года Лукашенко сообщил, что значительная часть российского ядерного оружия, которое планируется завезти в Беларусь, уже находится на территории страны.

Также в прошлом году состоялся очередной этап учения нестратегических ядерных сил России и Беларуси.

А недавно стало известно, что Александр Лукашенко попросил президента России Владимира Путина разместить на территории Беларуси также российскую систему "Орешник". По его мнению, это улучшит оборону обоих государств.