В МИД высказались о депортации казахстанцев-нелегалов из США

Вице-министр иностранных дел Казахстана Алибек Бакаев в кулуарах сената рассказал о ситуации с депортацией нелегалов из США, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, есть ли данные об уже депортированных из США казахстанцах.

"Цифр нет. Мы находимся на связи с нашими американскими коллегами, в случае депортации, это не какая-то секретная операция, безусловно, на официальном уровне будет происходить обмен информацией, наше посольство будет получать информацию, информировать компетентные органы РК, и эта информация будет известна.

На сегодняшний день о гражданах РК, депортированных из США в Казахстан, пока официальной информации нет", - прокомментировал Бакаев.

Напомним, 21 января в своей инаугурационной речи Дональд Трамп заявил, что объявит чрезвычайное положение на границе США и Мексики и использует армию для сдерживания нелегальной миграции.

Позже стало известно, что на границе США и Мексики выставили патрули - полицейские и силовики перекрыли границу.

Русская служба ВВС сообщала, что Минюст США проинструктировал федеральных прокуроров открывать уголовные дела на должностных лиц тех городов и штатов, которые отказываются содействовать усилиям новой администрации Дональда Трампа по борьбе с нелегальными иммигрантами.

В конце января иммиграционная и таможенная полиция США опубликовала список стран, граждане которых нелегально находятся на территории США и подлежат депортации. В нем оказалось больше 300 казахстанцев.