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Вэнс заявил, что Трамп возведет стену между США и Мексикой к 2029 году

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Дональд Трамп выступает с обращением к Конгрессу
Дональд Трамп выступает с обращением к Конгрессу. Фото: Chip Somodevilla / Getty Images

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп возведет стену между США и Мексикой к 2029 году, концу своего второго президентского срока.

Как сообщается на сайте CBS News, Вэнс заявил в среду, что Трамп надеется построить всю стену вдоль границы с Мексикой к моменту окончания своего срока - амбициозная цель, которую Трамп не смог реализовать в свой первый срок на посту. 

Вэнс сделал свое заявление во время поездки в пограничный город Игл-Пасс в Техасе, чтобы подчеркнуть усилия администрации Трампа по борьбе с незаконной миграцией и торговлей наркотиками.

Он также упомянул, что помимо стены, физической структуры, в работе по охране границы активно задействованы технологии ИИ, позволяющие по камерам распознать приближение к границе мигрантов.

Добавим, по данным New York Post, за первый срок президентства Трамп построил 453 мили (729 км) стены между США и Мексикой. Сменивший его на посту Джо Байден остановил строительство.

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Дональд Трамп
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2225894-vens-zayavil-chto-tramp-vozvedet-stenu-mezhdu-ssha-i-meksikoy-k-2029-godu/