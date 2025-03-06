Вэнс заявил, что Трамп возведет стену между США и Мексикой к 2029 году

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Дональд Трамп возведет стену между США и Мексикой к 2029 году, концу своего второго президентского срока.

Как сообщается на сайте CBS News, Вэнс заявил в среду, что Трамп надеется построить всю стену вдоль границы с Мексикой к моменту окончания своего срока - амбициозная цель, которую Трамп не смог реализовать в свой первый срок на посту.

Вэнс сделал свое заявление во время поездки в пограничный город Игл-Пасс в Техасе, чтобы подчеркнуть усилия администрации Трампа по борьбе с незаконной миграцией и торговлей наркотиками.

Он также упомянул, что помимо стены, физической структуры, в работе по охране границы активно задействованы технологии ИИ, позволяющие по камерам распознать приближение к границе мигрантов.

Добавим, по данным New York Post, за первый срок президентства Трамп построил 453 мили (729 км) стены между США и Мексикой. Сменивший его на посту Джо Байден остановил строительство.