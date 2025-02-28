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Трамп заявил о введении дополнительных пошлин в 10% на товары из Китая

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Anna Moneymaker / Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил о введении дополнительных пошлин в 10% на товары из Китая, Мексики и Канады уже с 4 марта, передает NUR.KZ.

Со следующей недели, а именно с 4 марта, товары из Китая, Мексики и Канады, поступающие в США, будут облагаться дополнительными 10% пошлинами. Это следует из поста Дональда Трампа, опубликованного вчера, 27 февраля, в его соцсети Truth Social.

"Наркотики по-прежнему текут в нашу страну из Мексики и Канады в очень высоких и неприемлемых количествах. Большой процент этих препаратов, большая часть которых в форме фентанила, производится и поставляется Китаем. (...)

Мы не можем допустить, чтобы это бедствие продолжало причинять вред США, и поэтому, пока оно не будет остановлено или серьезно ограничено, предлагаемые тарифы, которые должны вступить в силу 4 марта, действительно вступят в силу, как и запланировано. В этот день с Китая также будет взиматься дополнительный тариф в размере 10%", - написал Трамп.

The New York Times пишет, что в четверг днем ​​в Овальном кабинете Трамп заявил о достигнутом прогрессе в сокращении потока мигрантов, однако отметил, что не увидел такого же прогресса в борьбе с наркотиками, особенно с фентанилом.

Теперь, сказал Трамп, он введет дополнительные 10% тарифы на китайские товары - решение, которое он ранее не объявлял.

"Это 10 плюс 10", - сказал президент США, ясно дав понять, что 10% 4 марта будут добавлены к 10%, которые вступили в силу 1 февраля.

В начале этого месяца в США объявили о введении торговых пошлин на товары из Канады, Китая и Мексики. Пресс-секретарь Трампа Каролин Левитт сообщила, что пошлины для Канады и Мексики составят 25%, а для Китая - 10%.

После чего в Китае заявили, что выступают решительно против новых пошлин и пообещали соответствующие контрмеры для решительной защиты собственных прав и интересов. В Минторговли заявили, что Пекин подаст иск во Всемирную торговую организацию.

Вслед за этим Министерство финансов Китая заявило о введении новых пошлин на ряд товаров из США. Так, с 10 февраля Китай ввел 15% тарифы на импорт угля и сжиженного природного газа из США и 10% на сырую нефть, сельскохозяйственное оборудование и некоторые автомобили. Отмечалось, что решение принято на фоне вступления в силу новых тарифов для китайских товаров в Штатах.

Русская служба Би-Би-Си отмечала, что во время своего первого срока на посту президента Дональд Трамп ввел таможенные пошлины на ряд товаров из Китая, что в итоге привело к торговой войне. Тарифы сохранились и при следующем президенте США Джо Байдене.

15 февраля мы писали, что глава МИД Китая на Мюнхенской конференции заявил: страна отреагирует на любые дальнейшие односторонние санкции США, назвав такие шаги формой "запугивания".

Добавим, вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев рассказал, как торговая война между США и КНР может отразиться на Казахстане.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2224331-tramp-zayavil-o-vvedenii-dopolnitelnyh-poshlin-v-10-na-tovary-iz-kitaya/