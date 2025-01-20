"Почти 100 указов". Что планирует сделать Трамп в день своего возвращения в Белый дом

Дональд Трамп пообещал, что первый день его возвращения в должность будет «головокружительным». В понедельник, после приведения его к присяге в качестве 47-го президента США, как ожидается, он подпишет множество президентских указов, о которых уже не раз говорил.

«В течение нескольких часов после вступления в должность я подпишу десятки исполнительных указов, если быть точным, около сотни, о многих из которых я расскажу в своем завтрашнем обращении, — сказал Трамп днем ранее на ужине для пожертвовавших средства на его инаугурацию. — Одним росчерком пера я отменю десятки разрушительных и радикальных указов и действий администрации Байдена».

Ранее он уже намекал, какие вопросы намерен решить в первую очередь: нелегальная иммиграция, климатические правила, политика разнообразия и инклюзии, секретные документы и многое другое.

Обычно при вступлении в должность президенты подписывают целый ряд исполнительных распоряжений. Эти указы имеют законодательную силу, но их можно отменить решением суда или указом следующего президента.

Однако масштаб запланированных Трампом действий выглядит беспрецедентным. Как ожидается, за этим последуют и судебные разбирательства.

Иммиграция и граница

Депортации

Трамп пообещал в первый день своего президентства «запустить крупнейшую в истории Америки программу депортации».

Ожидается, что он объявит чрезвычайное положение на границе страны и прикажет военным обеспечить безопасность южной границы, сообщает Fox News.

Как сообщает CNN, будущий заместитель главы администрации Трампа по вопросам политики Стивен Миллер на брифинге с законодателями подтвердил элементы давно запланированного масштабного пакета иммиграционных мер, включая объявление Трампом чрезвычайной ситуации на границе как способ разблокировать финансирование из Министерства обороны для использования администрацией.

Трамп также заявил, что отменит распоряжение, не позволявшее федеральным иммиграционным властям проводить рейды в церквях и школах.

Ожидается, что любая программа массовой депортации столкнется с логистическими трудностями, миллиардными расходами и огромным количеством юридических разбирательств.

«Сидите в Мексике»

Трамп может возобновить свою политику, известную как «Сидите в Мексике», в связи с которой во время его первого срока около 70 000 немексиканских просителей убежища были отправлены обратно через границу в Мексику на время рассмотрения их дел.

Право на гражданство по рождению

Трамп назвал «нелепой» действующую уже полтораста лет норму, позволяющую родившимся на территории США автоматически получать американское гражданство, и пообещал отменить это в первый же день.

Однако одного президентского указа в этом случае недостаточно, поскольку право на гражданство по рождению прямо гарантировано Конституцией США.

Миграция по медицинским соображениям

Принятая в 1944 году мера под названием «Раздел 42» позволяет правительству США ограничивать миграцию для защиты здоровья населения. Последний раз она использовалась во время пандемии, но американские СМИ сообщают, что администрация Трампа изучает способ оправдать планы перекрыть границу США с Мексикой в связи с каким-нибудь заболеванием.

Наркокартели

Ожидается, что Трамп причислит наркокартели к «иностранным террористическим организациям», поставив их в один ряд с такими группировками, как запрещенные во многих странах мира «Аль-Каида», «Исламское государство» и ХАМАС.

Пограничная стена

Став президентом в 2016 году, Трамп подписал указ о строительстве стены на границе с Мексикой. Хотя часть стены успели построить, президент Байден приостановил работы, и теперь Трамп собирается закончить начатое.

Торговля и экономика

Тарифы

Трамп пообещал ввести широкомасштабные тарифы на импортные товары в рамках своих планов поднять американское производство.

Во время своего первого срока Трамп ввел ряд тарифов, в том числе в отношении Китая, которые Джо Байден не отменил.

На этот раз его программа шире: он обещает 10-процентные тарифы на весь импорт, 25-процентные — на канадские и мексиканские товары и 60-процентные — на китайские. Он заявил, что начнет подписывать исполнительные распоряжения о введении этих тарифов в первый же день.

По словам экспертов, тарифы, скорее всего, приведут к удорожанию потребительских товаров и могут подстегнуть инфляцию. Некоторые страны рассматривают возможность введения ответных тарифов.

Криптовалюта

Трамп — сторонник криптовалюты, и после его избрания стоимость биткоина выросла на 30%.

Есть мнение, что Трамп быстро примет меры по созданию федерального «запаса биткойнов» — стратегического резерва, подобного запасам золота и нефти в США, — который, по его словам, будет служить «постоянным национальным активом в интересах всех американцев».

Климат и энергетика

Отказ от климатической политики Джо Байдена

Уходящий президент считает одним из своих главных достижений ряд директив, законов и программ финансирования, которые он поддерживал, чтобы увеличить количество «зеленых» рабочих мест, препятствовать загрязнению окружающей среды и финансировать «зеленую» инфраструктуру.

Трамп не скрывает, что многое из этого он хочет отменить. Ожидается, что он снимет ограничения на бурение на шельфах и на федеральных землях, что в теории должно увеличить производство энергии в США и энергетическую независимость страны.

Он обещает масштабно нарастить производство нефти и других легких углеводородов — на 15%, или на 3 млн баррелей в сутки.

Он также пообещал запретить новые проекты по использованию энергии ветра и отменить субсидии и нормы на количество продаваемых электромобилей.

Повторный выход из Парижского соглашения

Спустя после вступления Трампа в должность в 2017 году США вышли из Парижского соглашения по климату — знакового международного договора, призванного ограничить рост глобальных температур.

В свой первый день в Белом доме Байден вернул США в Парижское соглашение. А потом провел через Конгресс самый масштабный в современной истории пакет «зеленых» реформ на сотни миллиардов долларов, названный «Законом о снижении инфляции», или IRA. Трамп собирается отменить его и снова вывести США из Парижского соглашения.

Трамп готов пойти дальше и отказаться не только от Парижского договора, но и денонсировать Рамочную конвенцию ООН об изменении климата — основополагающий документ климатической повестки для всего мира. Для возвращения к конвенции, если следующий президент захочет так поступить, потребуется повторная ратификация ее в Конгрессе.

Штурм Капитолия

Освобождение «заложников» 6 января

Сотни людей, осужденных после беспорядков в Капитолии в 2021 году, ожидают возможного помилования в понедельник, когда Трамп вернется к исполнению своих обязанностей.

«Я склонен помиловать многих из них, — сказал он летом в интервью CNN. — Я не могу комментировать каждый конкретный случай, потому что некоторые из них, вероятно, тогда повели себя неконтролируемо».

В связи с нападением на Капитолий было арестовано более 1500 человек. По меньшей мере 600 человек были обвинены в нападении на федеральных служащих или препятствовании их работе.

Как пишет Washington Post, помилование тех, кому были предъявлены самые серьезные обвинения, станет экстраординарным шагом. К тому же избранный вице-президент Джей Ди Вэнс, как и некоторые другие назначенцы Трампа, уже осудил участников беспорядков, напавших на сотрудников правоохранительных органов.

Секретные документы

В воскресенье на митинге перед инаугурацией Трамп заявил, что обнародует секретные документы, связанные с убийством президента Джона Кеннеди в 1963 году, ставшем предметом бесчисленных теорий заговора.

Он также обещал обнародовать документы, связанные с убийствами сенатора Роберта Кеннеди и лидера движения за гражданские права Мартина Лютера Кинга-младшего в 1968 году.

Внешняя политика

Война в Украине

Во время предвыборной кампании Трамп утверждал, что положит конец конфликту в первый же день своего президентства. Теперь он говорит, что для этого может понадобиться шесть месяцев. Неясно, что он будет делать по этому поводу в первые дни своего правления.

Куба и Венесуэла

Трамп может своими указами отменить недавнее решение Байдена об исключении Кубы из американского списка государств-спонсоров терроризма. Он также может восстановить санкции против Венесуэлы.

Во время первого срока он не раз обрушивался на обе страны с резкой критикой, и США предлагают 25 млн долларов за помощь в поимке президента Венесуэлы Николаса Мадуро, избрание которого Вашингтон (и большинство стран мира) не признает.

Разнообразие и гендерные вопросы

DEI

В последние годы в школах и на предприятиях по всей территории США принята политика, направленная на поддержку женщин и расовых меньшинств.

Эти практики, часто классифицируемые как «разнообразие, равенство и инклюзивность» (DEI), возмутили многих консерваторов и вызвали ряд юридических проблем. Трамп пообещал отменить эти нормы, а крупные корпорации, включая Meta, Walmart и Amazon, уже начали сворачивать соответствующие инициативы.

Трамп может своим указом запретить федеральное финансирование школ и других учреждений, в которых есть программы DEI. Он также может запретить финансирование школ, в которых преподается «критическая расовая теория» (CRT).

Аборты

Как и большинство президентов-республиканцев до него, Трамп, как ожидается, восстановит «политику Мехико», которая запрещает федеральную помощь международным группам, предоставляющим консультации по абортам.

Как предполагают, он восстановит правило об абортах, которое запрещает федеральным медицинским учреждениям, входящим в программу планирования семьи для малоимущих, упоминать об абортах в разговоре с пациентками. Это изменение фактически лишило десятки миллионов долларов организации, предлагающие аборты или дающие направления к специалистам.

Женщины-трансгендеры в спорте

Трамп неоднократно критиковал то, что он называет «трансгендерным безумием» в школах и здравоохранении, и, в частности, пообещал запретить трансгендерным женщинам участвовать в соревнованиях по женским видам спорта.

TikTok

В воскресенье утром Трамп пообещал издать указ, который отложит введение в действие закона о запрете китайской социальной медиаплатформы TikTok.

По его словам, указ даст TikTok время найти американского партнера для покупки 50% акций компании.

Ранее Трамп выступал за запрет TikTok, но недавно изменил свою позицию, упомянув миллиарды просмотров, которые, по его словам, его видеоролики набрали на платформе во время прошлогодней президентской кампании.