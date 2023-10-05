Байден дал добро на строительство стены на границе с Мексикой – несмотря на обещания этого не делать

Администрация президента США Джо Байдена санкционировала возведение около 30 км пограничной стены в южном Техасе, чтобы остановить поток нелегальной иммиграции из Мексики.

Вступив в должность, Байден практически сразу прекратил строительство пограничной стены, начатое при Дональде Трампе.

Это было одним из ключевых пунктов его предвыборной кампании — он обещал, что "при моей администрации не будет построено ни одного фута стены". В заявлении о прекращении строительства 20 января 2021 года говорилось, что "строительство огромной стены, охватывающей всю южную границу, не является серьезным политическим решением".

Однако в среду администрация Байдена объявила, что приостанавливает действие 26 федеральных законов в южной части Техаса, чтобы продолжить строительство. Это первый случай использования Байденом своих исполнительных полномочий, столь широко применявшихся его предшественником.

Министерство внутренней безопасности разместило соответствующее объявление в Федеральном реестре США.

В числе федеральных законов, действие которых приостановлено решением министерства — Закон о чистом воздухе, Закон о безопасной питьевой воде и Закон об исчезающих видах. Это позволит избежать длительных проверок и судебных разбирательств по поводу нарушения экологического законодательства.

"В настоящее время существует острая и безотлагательная необходимость в строительстве физических барьеров и дорог вблизи границы США с целью предотвращения незаконного въезда в Соединенные Штаты в проектных районах", — заявил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.

Согласно правительственным данным, в этом финансовом году в секторе долины Рио-Гранде, включающем 21 округ, было зарегистрировано около 245 тысяч случаев нелегального пересечения границы.

"Конгресс выделил средства на строительство пограничного барьера в долине Рио-Гранде в 2019 финансовом году, и министерство обязано использовать эти средства по назначению, — говорится в заявлении Погранично-таможенной службы США. — Служба сохраняет приверженность защите культурных и природных ресурсов страны и будет применять рациональные методы защиты окружающей среды в рамках проекта, на который распространяется данное исключение".