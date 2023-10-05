Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана
Новости русской службы Би-би-си

Байден дал добро на строительство стены на границе с Мексикой – несмотря на обещания этого не делать

Опубликовано:

Граница США и Мексики
Граница США и Мексики. Фото: Yuko Smith photographye/Getty Images

Администрация президента США Джо Байдена санкционировала возведение около 30 км пограничной стены в южном Техасе, чтобы остановить поток нелегальной иммиграции из Мексики.

Вступив в должность, Байден практически сразу прекратил строительство пограничной стены, начатое при Дональде Трампе.

Это было одним из ключевых пунктов его предвыборной кампании — он обещал, что "при моей администрации не будет построено ни одного фута стены". В заявлении о прекращении строительства 20 января 2021 года говорилось, что "строительство огромной стены, охватывающей всю южную границу, не является серьезным политическим решением".

Однако в среду администрация Байдена объявила, что приостанавливает действие 26 федеральных законов в южной части Техаса, чтобы продолжить строительство. Это первый случай использования Байденом своих исполнительных полномочий, столь широко применявшихся его предшественником.

Министерство внутренней безопасности разместило соответствующее объявление в Федеральном реестре США.

В числе федеральных законов, действие которых приостановлено решением министерства — Закон о чистом воздухе, Закон о безопасной питьевой воде и Закон об исчезающих видах. Это позволит избежать длительных проверок и судебных разбирательств по поводу нарушения экологического законодательства.

"В настоящее время существует острая и безотлагательная необходимость в строительстве физических барьеров и дорог вблизи границы США с целью предотвращения незаконного въезда в Соединенные Штаты в проектных районах", — заявил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.

Согласно правительственным данным, в этом финансовом году в секторе долины Рио-Гранде, включающем 21 округ, было зарегистрировано около 245 тысяч случаев нелегального пересечения границы.

"Конгресс выделил средства на строительство пограничного барьера в долине Рио-Гранде в 2019 финансовом году, и министерство обязано использовать эти средства по назначению, — говорится в заявлении Погранично-таможенной службы США. — Служба сохраняет приверженность защите культурных и природных ресурсов страны и будет применять рациональные методы защиты окружающей среды в рамках проекта, на который распространяется данное исключение".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2039761-bayden-dal-dobro-na-stroitelstvo-steny-na-granitse-s-meksikoy-nesmotrya-na-obeschaniya-etogo-ne-delat/

Новости русской службы Би-би-си Новости русской службы Би-би-си: Кенгуру-гитарист, радостная черепаха и другие финалисты конкурса Смешные фотографии дикой природы Армения ратифицировала Римский статут, который предполагает арест по санкции МУС Министры иностранных дел стран Европейского союза впервые встречаются в Киеве. На повестке дня — помощь Украине

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.