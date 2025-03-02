Верховный лидер Ирана заявил о ненадежности США, опубликовав пост на украинском языке

Ситуация на Украине заставляет все страны вынести урок, что поддержка западом своих марионеток - это мираж. С таким заявлением выступил верховный лидер Ирана Али Хаменеи, передает NUR.KZ.

Пост с заявлением, причем на украинском языке, опубликовал верховный лидер Ирана Али Хаменеи в соцсети X.

"Первый урок из ситуации в Украине заключается в том, что поддержка западными державами стран и правительств, которые являются их марионетками, - это мираж. Это должны понять все правительства. Правительства, которые полагаются на США и Европу, пусть посмотрят на сегодняшнее положение Украины", - заявил Али Хаменеи.

Напомним, в пятницу, 28 февраля, глава Украины Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон для переговоров с Трампом по перемирию с Россией и сделке по полезным ископаемым. Трамп встретил его на пороге Белого дома, пошутив, что украинский президент "принарядился".

Перед переговорами главы государств провели пресс-конференцию, на которой между Трампом, Зеленским и Вэнсом возникла ожесточенная перепалка. О чем именно спорили главы государств, можно прочитать здесь.

Во время перепалки Трамп обвинил Зеленского в том, что тот "играет с Третьей мировой войной".

А позже стало известно, что Трамп отменил переговоры и пресс-конференцию после них, украинская делегация вместе с Зеленским досрочно покинула Белый дом. СМИ пишут, что подписание сделки по недрам отменено.

После этого президент США Дональд Трамп после перепалки с Владимиром Зеленским заявил, что Украине придется завершить конфликт с Россией, иначе Киеву придется столкнуться с серьезными последствиями.

А президент Украины Владимир Зеленский после перепалки с главой США Дональдом Трампом выступил в эфире телеканала и сделал ряд заявлений.

Также пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт в интервью Fox News заявила, что американские власти прекратят финансирование конфликта Украины с Россией, так как приоритетом Вашингтона являются мирные переговоры.

Сегодня стало известно, что администрация Трампа в частном порядке дала понять, что ждет публичных извинений от Владимира Зеленского для налаживания подорванных отношений.