Украина вряд ли восстановит границы и вступит в НАТО, заявил глава Пентагона

Новый министр обороны США Пит Хегсет назвал нереалистичным вступление Украины в НАТО и возвращение к границам 1991 года, передает NUR.KZ со ссылкой на DW.

С такими словами Хегсет выступил в Брюсселе в среду, 12 февраля, на встрече Контактной группы по Украине в формате "Рамштайн".

"США не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным результатом урегулирования путем переговоров", – сказал министр.

Вместо этого Украине должны быть предоставлены гарантии безопасности, подкрепленные "европейскими и неевропейскими войсками", продолжил глава Пентагона.

"Если эти войска будут развернуты как миротворцы в Украине в какой-либо момент, они должны быть развернуты в рамках миссии, не связанной с НАТО", – добавил Хегсет.

При этом, по его словам, в рамках любой гарантии безопасности американские войска не будут размещены в Украине.

Глава Пентагона также считает "нереалистичным", что Украина сможет вернуться к границам 1991 года, то есть тем, что существовали до присоединения Крыма к России в 2014 году.

"Мы хотим, как и вы, суверенной и процветающей Украины. Но мы должны начать с признания того, что возвращение Украины к границам до 2014 года – нереалистичная цель. Преследование этой иллюзорной цели только продлит войну и вызовет больше страданий", – заключил министр.

Напомним, накануне президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с главами Украины и России.

Так, Трамп заявил, что "имел продолжительный и очень продуктивный телефонный разговор" с президентом России Владимиром Путиным.

"Мы говорили о сильных сторонах наших наций и о большой выгоде, которую мы когда-нибудь получим от совместной работы. Но сначала, как мы оба согласились, мы хотим остановить миллионы смертей, происходящих в войне с Россией/Украиной.

Президент Путин даже использовал мой очень сильный предвыборный девиз "Здравый смысл". Мы оба очень твердо в него верим. Мы договорились работать вместе, очень тесно, включая посещение стран друг друга. Мы также договорились, что наши команды немедленно начнут переговоры", - заявил Трамп.

После этого Трамп позвонил президенту Украины Владимиру Зеленскому. По словам Зеленского, в разговоре Трамп поделился подробностями своей беседы с Путиным. Трамп, комментируя разговор, заявил, что он "прошел очень хорошо".

"Зеленский, как и президент Путин, хочет заключить мир", – заявил глава США.

А до этого сообщалось, что Трамп направит министра финансов Скотта Бессента в Украину на переговоры с Владимиром Зеленским.