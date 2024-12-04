Новый генсек НАТО предложил Украине отложить любые мирные переговоры с Россией

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил Украине отложить любые возможные переговоры с Россией, передает NUR.KZ со ссылкой на газету New York Times.

Соответствующее заявление прозвучало на встрече Рютте с министрами иностранных дел нескольких стран, включая Украину, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Новый главный дипломат НАТО заявил, что Украине следует отложить любые мирные переговоры с Россией до тех пор, пока западные союзники не предоставят достаточно военной помощи, чтобы помочь Киеву продвинуться вперед на поле боя и занять более сильную позицию на переговорах.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина сама должна решить, когда она будет готова начать переговоры с Россией.

"Давайте не будем проводить все эти обсуждения, шаг за шагом, о том, как может выглядеть мирный процесс. Нам следует убедиться, что у Украины есть все необходимое, чтобы занять позицию силы, когда начнутся эти мирные переговоры. Поэтому я бы сказал, что нужно больше военной помощи и меньше дискуссий о том, как может выглядеть мирный процесс", — заявил Рютте.

Издание отмечает, что комментарии генсека НАТО прозвучали как раз тогда, когда президент Украины Владимир Зеленский изменил свою публичную позицию относительно потенциального мирного соглашения. После многих лет настойчивых заявлений о том, что Украина не уступит России никаких территорий в рамках соглашения, он недавно дал понять, что Украина готова сделать это — по крайней мере, на данный момент — в обмен на членство в НАТО.

Напомним, в июне президент России Владимир Путин назвал два главных условия для начала мирных переговоров с Украиной: вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Заявление прозвучало накануне начала саммита мира в Швейцарии, куда Россию не пригласили. В Киеве предложение Путина назвали нереалистичным.