Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Новый генсек НАТО предложил Украине отложить любые мирные переговоры с Россией

Опубликовано:

Глава МИД Украины Андрей Сибига и генсек Нато Марк Рютте
Глава МИД Украины Андрей Сибига и генсек Нато Марк Рютте. Фото: Omar Havana/Getty Images

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил Украине отложить любые возможные переговоры с Россией, передает NUR.KZ со ссылкой на газету New York Times.

Соответствующее заявление прозвучало на встрече Рютте с министрами иностранных дел нескольких стран, включая Украину, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

Новый главный дипломат НАТО заявил, что Украине следует отложить любые мирные переговоры с Россией до тех пор, пока западные союзники не предоставят достаточно военной помощи, чтобы помочь Киеву продвинуться вперед на поле боя и занять более сильную позицию на переговорах.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Украина сама должна решить, когда она будет готова начать переговоры с Россией.

"Давайте не будем проводить все эти обсуждения, шаг за шагом, о том, как может выглядеть мирный процесс. Нам следует убедиться, что у Украины есть все необходимое, чтобы занять позицию силы, когда начнутся эти мирные переговоры. Поэтому я бы сказал, что нужно больше военной помощи и меньше дискуссий о том, как может выглядеть мирный процесс", — заявил Рютте.

Издание отмечает, что комментарии генсека НАТО прозвучали как раз тогда, когда президент Украины Владимир Зеленский изменил свою публичную позицию относительно потенциального мирного соглашения. После многих лет настойчивых заявлений о том, что Украина не уступит России никаких территорий в рамках соглашения, он недавно дал понять, что Украина готова сделать это — по крайней мере, на данный момент — в обмен на членство в НАТО.

Напомним, в июне президент России Владимир Путин назвал два главных условия для начала мирных переговоров с Украиной: вывод украинских войск с территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, а также отказ Киева от вступления в НАТО. Заявление прозвучало накануне начала саммита мира в Швейцарии, куда Россию не пригласили. В Киеве предложение Путина назвали нереалистичным.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Ситуация в Украине
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2195816-novyy-gensek-nato-predlozhil-ukraine-otlozhit-lyubye-mirnye-peregovory-s-rossiey/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie