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Трамп согласился с идеей не брать Украину в НАТО

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Дональд Трамп
Дональд Трамп. Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Президент США Дональд Трамп заявил, что согласен с идеей об отказе Украине в членстве в НАТО - ранее министр обороны Пит Хегсет называл маловероятным присоединением Украины к альянсу, пишет CBS News.

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В среду в Овальном кабинете Дональд Трамп заявил, что он "не против" исключить перспективу вступления Украины в НАТО.

"Я не думаю, что это практично", - сказал он.

Издание отмечает, что ранее Хегсет сказал, что мир в стране должен включать гарантии безопасности, которые не должны обеспечиваться за счет членства в НАТО, а должны быть поддержаны боеспособными европейскими и неевропейскими войсками.

Как пишет РИА Новости, выступая в Белом доме Трамп также сказал, что в России еще до президентства Путина заявляли, что не допустят членства Украины в НАТО.

Напомним, накануне состоялись телефонные переговоры президента РФ Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа. Американский президент рассказал подробности разговора. Отмечалось, что разговор шел полтора часа, стороны договорились начать переговоры по окончанию войны.

Позже состоялся телефонный разговор Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Украинский лидер заявил, что они обсудили возможности достижения мир

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2220356-tramp-soglasilsya-s-ideey-ne-brat-ukrainu-v-nato/